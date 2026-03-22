Chicagos besked: Då gör Anton Frondell debut i NHL

Jeff Blashill, huvudtränare i Chicago Blackhawks, tänker inte flyga över Anton Frondell på studieresa.

Efter uttåget med Djurgården ur SM-slutspelet kan Frondell räkna med spel i NHL direkt – redan nästa vecka

– Jag är den typen av tränare som kastar in dem i hetluften direkt, säger Blashill enligt NHL-reportern Kalen Lumpkins.

Anton Frondell väntas debutera i NHL inom kort. Foto: Bildbyrån

Senare i kväll tar Chicago Blackhawks emot Nashville Predators. Då kommer Chicago inte att ställa upp med Anton Frondell, som inte tycks ha anlänt till USA ännu.

Men det verkar inte vara långt bort. Debuten i NHL kan 18-åringen få göra redan nästa vecka. Då väntar en road-trip där Blackhawks ska ställas mot New York Islanders, Philadelphia Flyers, New York Rangers och New Jersey Devils.

– Med tanke på vilken nivå det har varit på hans prestationer hela året… Så är jag en sådan tränare som kastar in dem i hetluften direkt, säger huvudtränaren enligt Chicago Tribune.

Löftet: Ska spela med bra spelare.

Vidare ska Blashill ha lovat att han ska spela i en bra omgivning.

– Han kommer spela med bra spelare.

Anton Frondell, som draftades som nummer tre i NHL-draften av Chicago i somras, har spelat färdigt i Sverige för säsongen. Hans Djurgården förlorade två raka åttondelsfinaler i Malmö och har därmed inte kvalificerat sig för kvartsfinal.

Under sin första SHL-säsong i karriären blev det 20 mål och totalt 28 poäng.

Source: Anton Frondell @ Elite Prospects