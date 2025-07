Chicago bekräftar: ”Vi har börjat prata”

Chicago Blackhawks har börjat förhandla med Anton Frondells framtida lagkamrat.

Inför sista kontraktsåret med Connor Bedard bekräftar GM, Kyle Davidson, detta för NHL.com.

– Det är en indikator, säger Davidson om ett nytt avtal.

Chicago Blackhawks Connor Bedard. Foto: Bildbyrån/Charles LeClaire.

Samtidigt som Chicago Blackhawks tar en närmare titt på Anton Frondell under veckans development camp pågår diskussioner som kan avgöra NHL-klubbens framtid.



Connor Bedard, som valdes som nummer ett i NHL-draften 2023, går nu nämligen in på sitt sista år av det treårsavtalet han skrev på vid sin 18-årsdag. Rookie-avtalet var endast värt 2,85 miljoner dollar, vilket gör att ett stort lönelyft troligen väntar efter att supertalangen producerat 128 poäng (45+83) över sina 150 första matcher i ligan. Glädjande nog för Blackhawks fans har dock redan diskussionerna kring en förlängning påbörjats.



Detta bekräftar nu Chicagos general manager Kyle Davidson.



– Jag vill nog inte gå in för djupt på det, men vi pratar. Jag tror att det är en indikator på en öppenhet för att diskutera, säger Davidson, enligt NHL.com, och fortsätter:

– Han gjorde sina tankar väldigt tydliga i slutet av säsongen, och i andra intervjuer, om att han är inställd på Chicago och vill vara här långsiktigt. Vi vill självklart ha honom här långsiktigt, så det finns en ömsesidig överenskommelse där.

Därför kan en överenskommelse dröja

Nyheterna kommer trots tidigare rykten om att Bedard inte var nöjd med sin situation i Chicago, men i april sköt han själv ner det hela.



Under de två första åren i NHL har Bedard varit Blackhawks poängkung.



– Vi får se, men det vore fantastiskt om vi kan få något gjort (snart). Om vi inte gör det tror jag att det förmodligen beror mer på osäkerheten kring hur ligan och systemet kommer att växa eller påverkas framöver, mer än något som är relaterat till spelare/lag, säger Davidson och fortsätter:

– Jag tror att den nya marknaden i och med lönetaket kommer att stoppa en del (kontraktssamtal). Det kommer att göra en del förhandlingar lite mer utdragna än de kanske skulle ha varit tidigare med ett mer platt tak. Men ja, vi har börjat (prata) och vi får se om något blir gjort.