SHL:s bästa back i fjol, Charles-Édouard D’Astous, tar inte plats i NHL.

Den tidigare Brynässtjärnan skickas ner till AHL av Tampa Bay Lightning.

Charles-Édouard D’Astous tar inte plats i Tampa Bay Lightning. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Förra året värvades Charles-Édouard D’Astous till Brynäs och kanadensaren hade sedan lekstuga i SHL. Han växte ut till en gigant i Brynäs försvar och producerade även starkt framåt med tolv mål och 39 poäng på 49 matcher. Han kom därmed tvåa i både skytteligan och poängligan för backar. Efter säsongen prisades D’Astous som SHL:s bästa back.

Framgången i Brynäs ledde till att 27-åringen fick chansen i Nordamerika. Under lågsäsongen skrev D’Astous på ett NHL-kontrakt med Tampa Bay Lightning och den senaste månaden har han varit med på Lightnings träningsläger i hopp om att ta en plats i NHL när säsongen börjar.

Men nu står det klart att D’Astous inte lyckas slå sig in i Tampa Bays trupp inför NHL-premiären nästa vecka. ”Bolts” meddelar nämligen att backen är en av flera spelare som omplaceras och han skickas därför ner till klubbens farmarlag, Syracuse Crunch, i AHL. Därmed ser D’Astous ut att få inleda säsongen med spel i farmarligan.

Charles-Édouard D’Astous har kontrakt med Brynäs

En intressant rynka i den här situationen är att Charles-Édouard D’Astous har ett gällande kontrakt med Brynäs IF i SHL. När han värvades skrev han nämligen på ett tvåårsavtal och avtalet löper ut först 2026. Om D’Astous skulle vara missnöjd med situationen i Nordamerika, eller inte vilja spela i AHL, och ifall det leder till att han lämnar Tampa Bay under säsongen, då gäller fortfarande hans kontrakt med Brynäs. Om backen i sådana fall återvänder till Europa är Brynäs alltså hans enda alternativ, åtminstone för den här säsongen.

Exempelvis lämnade Éric Gélinas Rögle och skrev ett NHL-kontrakt med Carolina Hurricanes 2021. Men redan i november stod det klart att Gélinas bröt avtalet med Carolina och lämnade Nordamerika, varpå han återvände till Rögle där hans kontrakt fortfarande gällde.

Det återstår att se hur fallet blir för Charles-Édouard D’Astous men Brynäs, som har fått en knackig start på SHL-säsongen, lär hålla tummarna för att de kan få tillbaka toppbacken någon gång under säsongen.

Source: Charle-Édouard D’Astous @ Elite Prospects