Casey Mittelstadt har trejdats två gånger sedan mars 2024.

Nu kan amerikanen trejdas igen.

Enligt RG är Boston Bruins öppna för att skeppa 26-åringen.

Foto: Winslow Townson/Imagn Images/Bildbyrån

NHL-centern Casey Mittelstadt trejdades från Colorado Avalanche till Boston Bruins vid trade deadline som en del av utbytet som Boston fick för att skeppa Charlie Coyle till Denver-klubben. Det var Mittelstads andra trejd inom loppet av ett år – och snart kan amerikanen behöva röra på sig igen.

Enligt uppgifter till RG är Bruins öppna för att trejda det tidigare storlöftet.

– Jag vet inte hur många rykten han funnits med i, men ända sedan Bruins säsong tog slut har jag hört att Mittelstadt kan flyttas. Det fanns en allmän känsla av att han inte var deras huvudmål när de (Bruins) bytte till sig honom; (William) Zellers och andrarundevalet var det, säger en källa till sajten.

Draftades som åttonde spelare totalt 2017

26-årige Mittelstadt draftades som åttonde spelare totalt i NHL-draften 2017 av Buffalo Sabres och NHL-debuterade säsongen därpå. Mittelstadt fick sitt genombrott säsongen 2022/23, då han stod för 59 poäng på 82 grundseriematcher och säsongen därpå producerade han 47 poäng (14+33) på 62 matcher innan han trejdades till Colorado.

Sejouren i Denver-klubben blev emellertid inte lika produktiv och efter 34 poäng på 63 matcher trejdades han vid trade deadline i mars till Boston. Där blev det sex poäng (4+2) på 18 matcher.

Mittelstadt har två år kvar på sitt avtal med Bruins som har en lönetaksträff på 5,75 miljoner dollar.