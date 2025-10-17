Carolina tog ännu en seger – 4–1 mot Anaheim Ducks

Carolina-seger med 4–1 mot Anaheim Ducks

Carolinas Seth Jarvis tvåmålsskytt

Fjärde raka segern för Carolina

1–4 (0–1, 1–1, 0–2) blev resultatet när Anaheim Ducks och Carolina möttes i Honda Center på fredagen. I och med detta har Carolina fyra raka segrar i NHL.

Seth Jarvis gav Carolina ledningen efter 14 minuter assisterad av Shayne Gostisbehere. Carolina gjorde 0–2 genom Seth Jarvis som gjorde sitt andra mål efter 10.24 i andra perioden.

Anaheim Ducks reducerade dock till 1–2 genom Leo Carlsson efter 11.30 av perioden. Även i tredje perioden var Carolina starkast och gick från 1–2 till 1–4 genom mål av Alexander Nikisjin och Sebastian Aho och avgjorde matchen.

Seth Jarvis gjorde två mål för Carolina och spelade dessutom fram till ett mål och Shayne Gostisbehere hade tre assists.

Anaheim Ducks har fyra poäng och Carolina har åtta poäng efter fyra omgångar.

Den 9 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i PNC Arena.

Nästa motstånd för Anaheim Ducks är Chicago. Lagen möts måndag 20 oktober 01.00 i United Center. Carolina tar sig an Los Angeles borta söndag 19 oktober 03.00.

Anaheim Ducks–Carolina 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (14.55) Seth Jarvis (Shayne Gostisbehere).

Andra perioden: 0–2 (30.24) Seth Jarvis (Jackson Blake, Shayne Gostisbehere), 1–2 (31.30) Leo Carlsson (Alex Killorn, Drew Helleson).

Tredje perioden: 1–3 (42.38) Alexander Nikisjin (Sebastian Aho, Shayne Gostisbehere), 1–4 (55.49) Sebastian Aho (Seth Jarvis).

Nästa match:

Anaheim Ducks: Chicago Blackhawks, borta, 20 oktober

Carolina: Los Angeles Kings, borta, 19 oktober