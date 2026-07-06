Simon Edvinsson kan få ett offer sheet-erbjudande.

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Under helgen kom blixten genom NHL att Philadelphia Flyers har lagt ett offer sheet på Leo Carlsson. Ett kontrakt som kommer göra svensken till bäst betald genom tiderna. Just offer sheets har varit väldigt kontroversiella och har hänt extremt sporadiskt i ligan de senaste åren. Inte minst i den här storleken och med spelare av den här digniteten.

Anaheim Ducks sitter just nu och funderar på om de ska ta kontraktet - eller kompensationen.

Samtidigt börjar det nu spekuleras kring om vi kan få se fler offer sheets den här sommaren. Där ytterligare en svensk pekas ut, nämligen Simon Edvinsson. Backen har slagit igenom i Detroit Red Wings och är just nu en RFA. Parterna har inte enats om ett nytt kontrakt ännu vilket gör att han kan skriva på ett offer sheet från ett annat NHL-lag.

Simon Edvinsson av intresse för Carolina

I podcasten 32 Thoughts tror insidern Elliotte Friedman också att det kan komma ett erbjudande från svensken. Enligt honom är det mästarna Carolina Hurricanes som är intresserade. De ska enligt Friedman ha nosat kring Carlsson - och nu även vara sugna på 23-åringen från Onsala.

– Den andra spelaren jag hört nämnas i det här sammanhanget är Simon Edvinsson i Red Wings. Han är en riktigt bra spelare, och om de förlorar Nikisjin kommer de att behöva en back. Jag tror att Edvinsson skulle passa utmärkt i deras spelsystem. Jag undrar om de också har honom högt upp på sin önskelista. Vi får se om jag har rätt om något av det här, Kyle. Men Carolina har gjort sig förtjänta av det ryktet – de är kreativa i hur de agerar och de är inte rädda för att prova nya saker, säger Friedman.

Simon Edvinsson var under den gångna säsongen en nyckelspelare i Detroit. Tillsammans med Moritz Seider fick han spela väldigt mycket. Det blev 25 poäng från hans klubba samtidigt som han även tog ett stort ansvar defensivt.