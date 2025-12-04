Carlssons lag överkört efter drömmål: ”Det där är hockey”

Smekmånaden för Leo Carlsson och hans Anaheim Ducks är nu över.

I natt gick laget igenom en mardrömsmatch – och blev totalt överkört.

Bakom Utah Mammoths seger stod tyske JJ Peterka, som slog till med ett drömmål.

– Det där är hockey! Vilket spel, säger kommentatorn i TNT Sports.

Se målet i spelaren!

Leo Carlsson och hans Anaheim har lekt följa John, när det gäller formkurvor den här säsongen. När svensken har levererat, har det gått bra för Ducks.

Men i natt var det faktiskt dags för en poänglös match för Leo Carlsson, som för första gången sedan den 18 november lämnade isen lottlös. Men det var inte det största problemet för honom och hans toppkedja. De lämnade isen med -3 i protokollet – och en enorm förlust.

För Utah Mammoth såg till att fullständigt köra över Anaheim i Kalifornien. Vanligtvis brukar deras segrar vara orkestrerade av Logan Cooley. Men i natt blev han poänglös trots att Utah lämnade Anaheim med en storseger. Den första segern på fyra matcher, i och med 7–0 på bortais.

”Det där är hockey”

Det var den tyska ytterforwarden John-Jason ”JJ” Peterka som låg bakom tre av målen, och gjorde själv två. Ett av målen fick kommentatorerna upp ur stolarna.

Det var nämligen det fjärde målet i matchen där Clayton Keller, Nick Schmaltz och JJ Peterka stod för ett passningsnummer emellan varandra som man sällan ser.

– Det där är hockey! Vilket spel, säger kommentatorn i TNT Sports.

Förlusten var Anaheims tredje på sex matcher, där man nu är inne i en period där man förlorar varannan match. Det innebär samtidigt att man ligger fyra i den västra konferensen och har spelat in 33 poäng på 27 matcher.