Nedskickad till AHL – levererade direkt

Carl Grundström skickades ner till AHL efter bara en NHL-match. Tillbaka i farmarligan klev svensken omgående fram med två poäng när Lehigh Valley Phantoms besegrade Springfield Thunderbirds.

Carl Grundström levererar i AHL när han får chansen.

Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire via AP Images.

Philadelphia valde i veckan att skicka ner Carl Grundström till AHL efter att han fått komma upp och göra en NHL-match. Den svenska forwarden gjorde 56 NHL-matcher för San José Sharks förra säsongen men har ännu inte hittat fäste i Philadelphia Flyers.

Väl tillbaka i AHL visade han däremot att han vill upp igen.

Carl Grundström visar form i AHL – när kommer nästa NHL-chans?

För i den första matchen tillbaka klev svensken fram med 1+1 när Lehigh Valley vann med 7-3 mot Springfield. Det var 27-åringens tredje raka AHL-match med två poäng. Totalt har det blivit åtta poäng på tolv matcher.

Det återstår nu att se när det kan bli tal om spel i NHL igen. Klart är åtminstone att Carl Grundström hittills gör sitt för att visa att han hör hemma i NHL.

Source: Carl Grundström @ Elite Prospects