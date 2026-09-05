Canucks glädje: Svensken tillbaka

Jonathan Lekkerimäki hann med 13 matcher och 2+1 under NHL-säsongen 25/26 för Vancouver Canucks. I februari, efter att svensken fått fart på poängproduktionen i AHL, tvingades han till vila och en axeloperation som gjorde att säsongen tog slut tidigt för den svenske talangen.

Lekkerimäki tillbaka i full träning

Tanken med att genomföra operation direkt var att hinna komma tillbaka fullt redo för den nya säsongen. Den planen ser ut att ha fungerat bra. Nu är nämligen Lekkerimäki tillbaka i full träning under Vancouvers försäsong.

-- Det känns bra att vara tillbaka. Det är skönt att vara med grabbarna på isen igen, säger han till Canucks Army.

Lekkerimäki berättar att han tvingades till en månads vila efter operationen, men att han kunnat genomföra sommarträningen som planerat.

-- Jag har haft en bra sommar. Det tog fyra veckor innan såret från operationen läkte ordentligt. Sedan var det tillbaka till cykeln. Så det tog inte så lång tid, jag tycker det gick bra, säger han.

Lekkerimäki siktar på NHL

Nu hoppas han slå sig in i Canucks den kommande säsongen, där han dessutom tar över tröja nummer 23 efter Djurgårdens nyförvärv Nils Åman.

-- Jag tror jag har en bra möjlighet här. Vi är ett ungt lag, men ett ungt och hungrigt lag. Jag har haft Malhotra i två år nu och det är skönt att ha honom här. Det är en bra coach.

Jonathan Lekkerimäki slog igenom i Djurgården säsongen 2021/2022 och spelade tre JVM-turneringar med Sverige mellan 2022-2024. Säsongen 2023/2024 fick han chansen i SHL med Örebro Hockey och stod för 32 poäng på 49 matcher. Han draftades av Vancouver i första rundan 2022.