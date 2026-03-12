Rekordman i AHL – får nytt kontrakt

Endast tre svenskar har gjort fler matcher i AHL än Calle Rosén. Nu står det klart att den 32-årige backen stannar kvar i Nordamerika – genom ett tvåårsavtal i St. Louis Blues.

Calle Rosén förlänger med St. Louis Blues. Foto: Jeff Le-USA TODAY Sports/Bildbyrån och Larry MacDougal/Alamy.

År efter år har Calle Rosén blivit kvar i Nordamerika trots endast 102 NHL-matcher över nio säsonger. Det hela har gjort att han ofta nämns som en möjlig hemvändare för klubbarna i SHL som är på jakt efter en erfaren back.

Nu, inför kontraktsslutet 2025/26, är 32-åringen överens på nytt på andra sidan Atlanten.

St. Louis Blues meddelar under torsdagen att Rosén skrivit på en förlängning på två år. En överenskommelse som är ”tvåvägs”, vilket innebär olika värden för spel i NHL och AHL. I den tidigare Växjö-spelarens fall blir det 850 000 dollar i NHL och 500 000 i AHL kommande säsong. Därefter 900 000 i och 500 000 under andra året.

En av AHL:s mest erfarna svenskar

Backen, som även har Växjö som moderklubb, lämnade SHL 2017. Ändå har han inte nått över 20 spelade grundseriematcher i NHL mer än en gång. Det var 2022/23 i just St. Louis Blues, med 49 framträdanden.

Nere i AHL är Rosén dock en av de mest erfarna spelarna. Bland svenskar är det endast tre som nått upp i fler grundseriematcher. Alexander Nylander, Philip Samuelsson och Anton Blidh. Sett till poäng är ingen svensk back före Roséns 224 på 407 matcher. 47 av dessa är med Springfield Thunderbirds efter en från Washington Capitals i november.

När detta avtal i Nordamerika är slut kommer svensken att vara 34 år gammal.

