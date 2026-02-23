Svenskens galna helg – veckans spelare i AHL

Sex poäng på två dagar trillade in i helgen. Nu utses 22-årige William Strömgren till veckans spelare i hela AHL.

William Strömgren NHL-debuterade i natt. Foto: Graham Hughes/AP/Alamy

Snart tre år har gått sedan William Strömgren lämnade Sverige och Brynäs för att påbörja sin resa i Nordamerika. Nu börjar även bitarna falla på plats.

Efter NHL-debuten med Calgary Flames tidigare i januari har den 22-årige svensken nämligen varit stekhet nere i AHL. Helgens två matcher bevisade minst sagt detta då Strömgren klev av isen med tre poäng i båda segrar. Ett mål och två assist i den ena, två mål och en assist i den andra.

Nu meddelar även farmarligan att den tidigare JVM-spelaren utsetts till veckans spelare.

På väg mot nytt personbästa i AHL

Forwarden som fortfarande är relativt ung har Svedjeholmens IF som moderklubb, och slog sig först fram i MoDo. Därifrån blev det Rögle och första minuterna i SHL, innan Brynäs väntade.

Redan under 2024/25 skickade Strömgren in 49 poäng (14+35). Nu är han uppe på 37, med en takt som skulle ge honom 55 över hela säsongen – om han nu inte får en ny chans i NHL. Efter debuten i januari följde ytterligare två chanser på den stora scenen.

Source: William Strömgren @ Elite Prospects