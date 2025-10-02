Calgary Flames har missat slutspel två gånger om under coachen Ryan Huskas ledning. Trots det väljer klubben att teckna ett nytt tvåårskontrakt med tränaren.

Calgary Flames har förlängt kontraktet med Ryan Huska. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Calgary Flames har skrivit ett tvåårigt kontrakt med huvudtränaren Ryan Huska som sträcker sig till och med säsongen 2027/28, meddelade organisationen på torsdagen.

Huska går in på sin tredje säsong som Flames huvudtränare, efter att ha lett laget till ett facit på 79–66–19 under sin tid bakom båset, där de missade Stanley Cup-slutspelet med endast en poäng säsongen 2024/25.

Den 50-årige tränaren har varit en del av Flames tränarstab i elva år. Han anslöt först till AHL-laget Adirondack Flames inför säsongen 2014/15 som huvudtränare och följde sedan organisationen vidare under åren i Stockton fram till 2018.

Huska kom till Flames som assisterande tränare 2018 och utsågs till den 24:e huvudtränaren i klubbens historia inför säsongen 2023/24.

Ryan Huska: ”Jag är tacksam”

– Vi är glada över att förlänga med Ryan i ytterligare två år, säger Flames general manager Craig Conroy.

– Han har gjort ett utmärkt jobb med att skapa en stark kultur i vårt omklädningsrum och hjälpt laget att ta steg i rätt riktning. Hans kommunikation, arbetsmoral och engagemang för att utveckla våra spelare har varit enastående. Vi tror på hans vision och är övertygade om att han är rätt tränare för att leda oss framåt.

Utanför sin NHL– och AHL-karriär som tränare hade Huska både assisterande och huvudtränarroller i Kelowna Rockets i juniorligan WHL, där han hjälpte laget till fyra Memorial Cup-framträdanden och vann CHL-titeln 2004.

– Jag är tacksam för möjligheten att fortsätta leda det här laget och bygga vidare på den grund vi har lagt, säger Huska.

– Jag tror på den här gruppen, på deras karaktär, talang och potential. Jag är exalterad över riktningen vi är på väg i. Jag vill tacka Craig, ägarna och hela organisationen för deras förtroende och stöd. Vi är fast beslutna att fortsätta framåt och föra framgången tillbaka till Calgary.

Flames siktar på att ta sig till slutspel för första gången under Huska säsongen 2025/26 och inleder grundserien mot Edmonton Oilers den 8 oktober.