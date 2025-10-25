NHL-lagets mardrömssvit: ”Vi måste vara bättre”

Calgary Flames har fått en blytung start på NHL-säsongen.

I natt inkasserade laget sin åttonde raka förlust efter 3–5 borta mot Winnipeg.

– Vi måste vara bättre, konstaterar forwarden Blake Coleman.

Foto: John Woods/AP/Alamy

Efter nio matcher har Calgary Flames endast lyckats skrapa ihop en seger och totalt tre poäng.



Flames vann seriepremiären mot Edmtonton Oilers på straffar, men har sedan dess radat upp förluster. I natt förlorade man borta mot Winnipeg Jets med 3–5 – och har nu en mardrömssvit på åtta raka förluster.



– Det var inte tillräckligt bra av oss i kväll. Vi måste vara bättre, säger forwarden Blake Coleman till NHL.com.

Näst längst förlustsviten i klubbens historia

Detta är första gången sedan säsongen 1998/99 som Calgary förlorar åtta raka matcher och är den näst längsta förlustsviten i klubbens historia. Den enda gången som Flames förlorat fler matcher i rad var under säsongen 1985/86 när Calgary inkasserade elva raka förluster.



Nattens match mot Winnipeg präglades till stora delar av utvisningar, där Flames fick spela boxplay vid åtta tillfällen och släppte in två mål.



– I fem-mot-fem tycker jag att vi var det bättre laget. Vi kunde bara inte hålla oss fem spelare på banan och de har ett bra powerplay, samtidigt som vi måste städa upp vårt boxplay, säger Coleman.

”Bisarr match”

I andra änden fick Flames chansen i sex powerplay, där man lyckades göra ett mål.



– Det var en väldigt bisarr match. Vi bytte mellan special teams hela tiden och det är svårt att skapa en rytm, men det var samma sak för bägge lagen. Man vill ha lite mer flyt, men det kändes som att vi skapade en del farliga chanser och gjorde några mål men vi hade behövt två till, säger Flames forward Nazem Kadri.



Ett av Flames mål gjordes av Mikael Backlund, som i den andra perioden reducerade Winnipegs ledning till 3–2 med sitt andra mål för säsongen. Den svenske kaptenen fanns även med i förarbetet till Blake Colemans 4–3-reducering i den tredje perioden och ”Mickis” passerade därmed legendaren Gary Suter på sjätteplatsen över poängbästa spelarna i Flames historia. Backlund har nu skrapat ihop 566 poäng (217+349) på 1 075 matcher i Flames.



Winnipeg Jets – Calgary Flames 3–5

Winnipeg: Kyle Connor (4), Jonathan Toews (2), Gabriel Vilardi (1), Alex Iafallo (2), Vladislav Namestnikov (3).

Calgary: Nazem Kadri (1), Mikael Backlund (2), Blake Coleman (3).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.