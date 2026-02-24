Tidigare JVM-forwarden går mot NHL-debut

Anton Wahlberg är har sju poäng på sina tio senaste matcher i AHL. Nu kan den tidigare JVM-forwarden få debutera i NHL, med Buffalo Sabres.

Anton Wahlberg kan få göra debut i NHL. Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Rasmus Dahlin kan få sällskap av ytterligare en svensk när Buffalo Sabres återupptar NHL-säsongen, natten till torsdag.

När spelarna kommit tillbaka från OS meddelar nämligen klubben att man gjort en förändring i truppen, där 20-årige Anton Wahlberg kallas upp från AHL-laget Rochester Americans. Detta samtidigt som Zach Benson väntas missa bortaresans tre matcher denna vecka.

Wahlberg, som lämnade Sverige under slutet av 2023/24-säsongen, har ännu inte fått kliva ut på isen i NHL, och kan därmed göra debut i matchen mot New Jersey Devils. Ett väntat steg efter ännu en stark säsong i AHL där han dessutom hittat extra fin form i produktionen under de senaste månaderna.

Anton Wahlberg imponerar i AHL

Anton Wahlberg har Malmö som moderklubb, och hann även med 66 SHL-matcher i tröjan, innan flyget tog honom över pölen. Han var då, och senare, ordinarie i 05-landslaget, och spelade därmed JVM två år i rad. Det det senaste, 2025, blev han dessutom en av de ledande spelarna med fyra mål och fyra assist. Från året innan fick han med sig en silvermedalj.

Den storvuxne powerforwarden är just nu fem poäng ifrån fjolårets notering i AHL, på 30. Om han håller nuvarande tempo når han 37 efter 70 spelade matcher, men då kan matcher räknas bort om han istället gör Rasmus Dahlin, Mattias Samuelsson och Noah Östlund sällskap i NHL.

Source: Anton Wahlberg @ Elite Prospects