Bryter långa förbannelsen – Buffalo till slutspel

Buffalo Sabres bryter slutspelsförbannelsen.

Efter 15 säsonger utan spel i Stanley Cup-slutspelet är succén ett faktum.

Anförda av Rasmus Dahlin säkrade man i dag sin plats i slutspelet.

Rasmus Dahlin och Owen Power kan se fram emot slutspelshockey. Foto: Bildbyrån

Detroit Red Wings förlorade med 1-4 i New York mot Rangers. Med det är Buffalo Sabres helt klart för slutspel. Med Rasmus Dahlin som lagkapten har man gjort en stark säsong och har varit bland de mest formstarka lagen sedan december.

Med det har man brutit en förbannelse som sträcker sig tillbaka över 15 år. Laget har inte vunnit så många matcher i grundserien sedan 2006/07 och har gått över 100 poäng för första gången sedan 2009/10.

Dessutom i december vann man tio raka matcher, vilket är deras längsta segersvit någonsin. För den svenske Rasmus Dahlin återstår sex matcher att tangera hans egna poängrekord på 73 poäng, men då krävs sex poäng ytterligare.