Blir känslosam – kan ha gjort sin sista match

Brock Nelson har gjort över 900 matcher för New York Islanders. Frågan är om det blir några fler. Nelson kan ha gjort sin sista match i Islanderströjan i natt – och blev märkbart känslosam när han pratade om det faktumet.

– Det här är ett grymt ställe med grymma supportrar, säger han.

På fredag är det trade deadline i NHL och den som toppar TSN:s trejdlista är New York Islanders Brock Nelson. Nelson har gjort 901 matcher i Islanderströjan sedan han draftades av klubben – som spelare 30 totalt – för 15 år sedan. Nelson sitter nu på ett utgående kontrakt, värt sex miljoner dollar, och eftersom Islanders just nu ligger utanför slutspel kan 33-åringen komma att trejdas bort under de kommande tre dagarna.

Han kan därför ha gjort sin sista match för sitt älskade Islanders i natt. Och om så blir fallet får man säga att han avslutade med stil. Den amerikanske 4 Nations-forwarden gjorde 1+1 och utsågs till matchens lirare när Islanders besegrade de tidigare stekheta Winnipeg Jets med 3-2. Det var Jets tredje raka förlust efter att man nyligen kommit upp i tvåsiffrigt i antalet raka segrar.

Nelson har spelat fjärde flest matcher i klubbens historia och är åtta i klubbens poängliga genom alla tider. När han frågades ut om situationen efter matchen blev veteranen märkbart känslosam.

– Jag funderar bara på att spela matchen. That’s it, sade han samtidigt som han kämpade mot tårarna.

– Vi hade en tuff match senast (0-4 mot Rangers) så det handlade om hur vi skulle svara upp på det. Det var en tuff back to back för oss. Vi mötte ett bra lag. Det här var en bra vinst för oss.

Nelson fick sedan också beskriva vad som gjorde det så speciellt för honom att spela i Islanders.

– Allt. Det är ett grymt ställe med grymma supportrar.

Coachen osäker – vet inte om Islanders blir köpare eller säljare

Coachen Patrick Roy förstod trotjänarens känslovall.

– Brock har varit här från starten av karriären. Han har gjort mycket för den är klubben. Det här är ett tillfälle de inte kan kontrollera, men samtidigt är det ju en business.

Målvaktslegendaren menar att han inte vet om Islanders kommer börja sälja av spelare innan fredagens deadline eller inte.

– Jag har ingen aning om vad som kommer hända. Det har varit en berg- ochdalbana för oss. Vi vinner och vi förlorar om vartannat. Det finns dagar vi vill värva spelare och finns dagar vi vill sälja spelare.

– Det är upp Lou att avgöra vad som är rätt.