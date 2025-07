Vändningen: Stjärnan stannar i Vancouver

Brock Boeser har länge ryktats vara på väg bort från Vancouver Canucks.

Men nu stannar stjärnan och skriver ett sjuårskontrakt värt 482 miljoner kronor.

Elias Pettersson får behålla sin radarpartner Brock Boeser. Foto: Stan Szeto-USA TODAY Sports

Ett av de hetaste namnen på free agent-marknaden försvinner direkt inom den första timmen.

Brock Boeser har ryktats vara på väg bort från Vancouver Canucks under flera års tid, men han har hela tiden blivit kvar. Nu såg stjärnforwarden dock ut att lämna som free agent. Men överraskande nog har parterna nu plötsligt kommit överens, strax efter att marknaden har öppnat.

Vancouver Canucks sajnar nu nämligen Boeser till ett nytt sjuårskontrakt värt 7,25 miljoner dollar, cirka 69 miljoner kronor, per säsong. Han ökar då sin lön efter att tidigare ha tjänat 6,65 miljoner dollar, cirka 63 miljoner kronor, i årslön. Boesers avtal med Canucks är totalt värt 50,75 miljoner dollar, vilket motsvarar nästan 482 miljoner kronor.

Brock Boeser har spelat hela sin NHL-karriär i Vancouver och har varit en stabil mål- och poängspelare under åtta säsonger. Han har då gjort mellan 45 och 55 poäng under sju av sina åtta år i Canucks, men undantaget kom 2023/24 då han smällde in hela 40 mål och 73 poäng på 81 matcher. Boeser har annars aldrig gjort 30 mål eller 60 poäng i sin karriär. Den gångna säsongen stod han för 25 mål och 50 poäng på 75 matcher.

Under sin tid i klubben har Boeser blivit en nära vän till den svenske stjärnan Elias Pettersson och duon har även bildat ett fruktat radarpar på isen. Nu kommer Pettersson och Boeser alltså få fortsätta spela tillsammans då båda är sajnade fram till 2032. Totalt under sin karriär har 28-åringen spelat 554 NHL-matcher och gjort 434 poäng i Canucks.

Source: Brock Boeser @ Elite Prospects