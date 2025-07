NHL-veteranen skriver på för Colorado Avalanche

Han har inte missat en enda match under de senaste elva säsongerna.

Nu byter veteranen, Brent Burns, Carolina Hurricanes mot Colorado Avalanche.

Brent Burns i Carolina Hurricanes. Foto: Bildbyrån/James Guillory.

Brent Burns var inne på det sista året av ett åttaårskontrakt värts 64 miljoner dollar och stod därmed inför en oviss framtid.



Nu har veteranen förlängt sin NHL-karriär ytterligare.



Den 40-årige backen, som under de elva senaste säsongerna kommit till spel i 925 raka matcher, får ett ettårskontrakt i Colorado Avalanche, och går därmed vidare från Carolina Hurricanes efter tre säsonger i organisationen.



Burns var UFA unrestricted free agent efter sin senaste säsong med sex mål och 23 assist i grundserien, samt fem poäng i slutspelet, för Hurricanes. Detta samtidigt som han ofta spelade upp mot över 20 minuter per match. Nu ska 104 kg-pjäsen ta med sig detta in Colorado med ett avtal på 1 miljon dollar i bas, samt bonusar för spelade matcher som kan ta det hela till tre miljoner. Detta rapporterar insidern, Elliotte Friedman.

139 matcher från NHL-rekordet

Avalanche backsida med Samuel Girard, Cale Makar, Sam Malinski, Josh Manson, Keaton Middleton och Devon Toews får in värdefull rutin, men även en spelare som troligen hoppas kunna närma sig det där rekordet för flest spelade matcher i rad i NHL.



925, där Burns är just nu, är fjärde mest i historien, men rekordet av Phil Kessel är hela 139 matcher bort.



Brent Burns, född i Barrie, Kanada, valdes av Minnesota Wild i första rundan av NHL-draften 2003. Backen hoppade sedan direkt in i NHL, från OHL, redan innan sitt första JVM. Det slutade i sju säsonger för Minnesota innan San Jose Sharks till slut plockade upp pjäsen 2011. Där blev Burns kvar hela vägen fram till 2022, då flyttlasset gick till Carolina.



Utöver detta har Burns även tagit guld i World Cup, silver och guld i VM, samt blivit utnämnd till bästa back i ligan (Norris Trophy) 2017. Även 2016 och 2019 var Burns en finalist till priset.