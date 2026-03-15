990 NHL-matcher i rad – nu är legendaren tvåa genom tiderna

Brent Burns fortsätter att trotsa tiden. När Colorado-backen spelade mot Winnipeg Jets på lördagen skrev han NHL-historia genom att kliva upp på andra plats genom tiderna för flest raka matcher i ligan.

Brent Burns kliver upp på andra plats i listan över NHL-spelarna som gjort flest matcher i rad. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Colorado Avalanche-backen Brent Burns skrev NHL-historia på lördagen när han spelade i lagets förlustmatch (1–3) mot Winnipeg Jets.

Genom att göra sin 990:e raka match i ligan klättrade Burns upp till andra plats genom tiderna för flest matcher i följd i NHL. Endast Phil Kessel har spelat fler raka matcher – ett rekord han satte i oktober 2022.

Burns passerade därmed backen Keith Yandle, vars svit tog slut i april 2022 när Philadelphia Flyers valde att bänka honom.

Brent Burns har inte missat en match sedan 2013

Den imponerande sviten sträcker sig över Burns tid i tre olika NHL-klubbar, men framför allt under åren i San Jose Sharks. Sviten började den 21 november 2013 i en match mot Tampa Bay Lightning.

Säsongen därpå inleddes en fem år lång period i San Jose där Burns fick röster i Norris Trophy-omröstningen – priset som delas ut till NHL:s bästa back. Säsongen 2015/16 slutade han trea i omröstningen innan han året därpå vann Norris Trophy efter en säsong där han noterade 29 mål och 47 assist för totalt 76 poäng.

Under tiden i San Jose blev Burns en central profil i klubbens historia. Han var en nyckelspelare när Sharks tog sig till Stanley Cup-finalen 2016 och han ligger femma i klubbens historia med 594 poäng under sin tid i organisationen.

Jagar en Stanley Cup-titel

När Sharks mästarfönster började stängas valde klubben att trejda Burns till Carolina Hurricanes, en klubb vars satsning var på uppgång. Där spelade han i tre säsonger. Under sin säsong som 37-åring blev han uttagen till All-Star-matchen och slutade tia i Norris Trophy-omröstningen.

Den reslige högerfattade backen spelade också två finaler i Eastern Conference under sin tid i Raleigh.

Inför den här säsongen nådde Burns free agent-marknaden och skrev på för Colorado Avalanche, där han fortfarande jagar den Stanley Cup-titel som saknas i meritlistan.

Med 28 poäng på 64 matcher i en mer tillbakadragen roll fortsätter veteranen att bidra för ett av ligans bästa lag.

Längsta Iron Man-sviterna – flest raka matcher i NHL

Phil Kessel – 1 064 matcher

Rekordet sattes i oktober 2022 när Kessel passerade den tidigare rekordhållaren. Hans svit sträckte sig över spel i flera klubbar, bland annat Toronto, Pittsburgh, Arizona och Vegas. Brent Burns – 990 matcher (aktiv svit)

Avalanche-backen passerade nyligen tredjeplatsen och tog över andraplatsen genom tiderna. Sviten började den 21 november 2013 när han spelade för San Jose. Keith Yandle – 989 matcher

Den tidigare rekordsviten tog slut i april 2022 när Philadelphia Flyers valde att bänka Yandle. Doug Jarvis – 964 matcher

Jarvis höll rekordet i över tre decennier. Hans svit sträckte sig mellan 1975 och 1987. Garry Unger – 914 matcher

Den klassiska St. Louis-centern spelade varje match mellan 1968 och 1979.

Source: Brent Burns @ Elite Prospects