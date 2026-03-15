990 NHL-matcher i rad – nu är legendaren tvåa genom tiderna
Brent Burns fortsätter att trotsa tiden. När Colorado-backen spelade mot Winnipeg Jets på lördagen skrev han NHL-historia genom att kliva upp på andra plats genom tiderna för flest raka matcher i ligan.
Colorado Avalanche-backen Brent Burns skrev NHL-historia på lördagen när han spelade i lagets förlustmatch (1–3) mot Winnipeg Jets.
Genom att göra sin 990:e raka match i ligan klättrade Burns upp till andra plats genom tiderna för flest matcher i följd i NHL. Endast Phil Kessel har spelat fler raka matcher – ett rekord han satte i oktober 2022.
Burns passerade därmed backen Keith Yandle, vars svit tog slut i april 2022 när Philadelphia Flyers valde att bänka honom.
Brent Burns har inte missat en match sedan 2013
Den imponerande sviten sträcker sig över Burns tid i tre olika NHL-klubbar, men framför allt under åren i San Jose Sharks. Sviten började den 21 november 2013 i en match mot Tampa Bay Lightning.
Säsongen därpå inleddes en fem år lång period i San Jose där Burns fick röster i Norris Trophy-omröstningen – priset som delas ut till NHL:s bästa back. Säsongen 2015/16 slutade han trea i omröstningen innan han året därpå vann Norris Trophy efter en säsong där han noterade 29 mål och 47 assist för totalt 76 poäng.
Under tiden i San Jose blev Burns en central profil i klubbens historia. Han var en nyckelspelare när Sharks tog sig till Stanley Cup-finalen 2016 och han ligger femma i klubbens historia med 594 poäng under sin tid i organisationen.
Jagar en Stanley Cup-titel
När Sharks mästarfönster började stängas valde klubben att trejda Burns till Carolina Hurricanes, en klubb vars satsning var på uppgång. Där spelade han i tre säsonger. Under sin säsong som 37-åring blev han uttagen till All-Star-matchen och slutade tia i Norris Trophy-omröstningen.
Den reslige högerfattade backen spelade också två finaler i Eastern Conference under sin tid i Raleigh.
Inför den här säsongen nådde Burns free agent-marknaden och skrev på för Colorado Avalanche, där han fortfarande jagar den Stanley Cup-titel som saknas i meritlistan.
Med 28 poäng på 64 matcher i en mer tillbakadragen roll fortsätter veteranen att bidra för ett av ligans bästa lag.
Längsta Iron Man-sviterna – flest raka matcher i NHL
- Phil Kessel – 1 064 matcher
Rekordet sattes i oktober 2022 när Kessel passerade den tidigare rekordhållaren. Hans svit sträckte sig över spel i flera klubbar, bland annat Toronto, Pittsburgh, Arizona och Vegas.
- Brent Burns – 990 matcher (aktiv svit)
Avalanche-backen passerade nyligen tredjeplatsen och tog över andraplatsen genom tiderna. Sviten började den 21 november 2013 när han spelade för San Jose.
- Keith Yandle – 989 matcher
Den tidigare rekordsviten tog slut i april 2022 när Philadelphia Flyers valde att bänka Yandle.
- Doug Jarvis – 964 matcher
Jarvis höll rekordet i över tre decennier. Hans svit sträckte sig mellan 1975 och 1987.
- Garry Unger – 914 matcher
Den klassiska St. Louis-centern spelade varje match mellan 1968 och 1979.
Source: Brent Burns @ Elite Prospects
