Brendan Gaunce har studsat mellan NHL och AHL sedan han vann SM-guld med Växjö 2021.

Nu sätts forwarden upp på waivers av Columbus Blue Jackets.

Brendan Gaunce hamns på waivers av Columbus Blue Jackets. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter nyår 2021 stod plockade Växjö in en patenterad ”Henrik Evertsson-värvning” när de plötsligt gjorde klart med NHL-meriterade forwarden Brendan Gaunce. Kanadensaren kom sedan att spela en avgörande roll för Lakers under resten av säsongen när klubben gick hela vägen och vann sitt tredje SM-guld.

Brendan Gaunce stod för tolv poäng på 18 matcher i grundserien och följde sedan upp det med sju poäng på tolv slutspelsmatcher. Där klev han bland annat fram med två mål i den avgörande semifinalen mot Örebro (3-1 till Växjö) för att skjuta Lakers till SM-finalen, där laget vann med 4-1 i matcher mot Rögle.

Efter guldet fick Gaunce en ny NHL-chans och skrev på för Columbus Blue Jackets. Där har han sedan också blivit kvar, förutom en säsong i Minnesota Wilds organisation. 31-åringen har studsat upp och ner mellan NHL och AHL sedan han lämnade Växjö men till årets säsong har han varit mer bofast i världens bästa hockeyliga.

Brendan Gaunce sätts upp på waivers i NHL

Brendan Gaunce inledde årets säsong i AHL med farmarlaget Cleveland Monsters men efter tolv matcher blev han uppkallad till Columbus. Där har Gaunce sedan haft en ordinarie plats i Blue Jackets laguppställningen ända sedan november och spelat 25 matcher i NHL under säsongen.

Men nu ser det återigen ut att bli spel i farmarligan för Gaunce. Columbus Blue Jackets sätter nämligen upp forwarden på waivers i syfte att omplaceras till AHL. Det innebär att alla de 31 andra NHL-lagen har chansen att göra anspråk på Gaunce och eventuellt ta över hans kontrakt. Men om inget lag väljer att plocka upp honom kommer Gaunce återigen att skickas till Cleveland Monsters.

Mermis (TOR) Aston-Reese & Gaunce (CLB) on waivers — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) January 27, 2026

Brendan Gaunce valdes av Vancouver Canucks i förstarundan av NHL-draften 2012. Därefter har forwarden spelat 214 NHL-matcher för Vancouver, Boston, Columbus och Minnesota över tio säsonger, och producerat 35 poäng (15+20). Samtidigt har Gaunce också gjort 268 poäng (127+141) på 394 matcher i AHL.

Source: Brendan Gaunce @ Elite Prospects