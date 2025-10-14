Beskedet: Stjärnan blir borta länge efter smällen

Brady Tkachuk fick en tackling i ryggen av Roman Josi i natt.

Nu meddelar Ottawa Senators att stjärnan blir borta i minst en månad.

Brady Tkachuk tvingas till en längre vila. Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images

Det blev heta känslor i nattens NHL-match mellan Ottawa Senators och Nashville Predators.

Nashvilles stjärnback Roman Josi delade ut en tackling i ryggen på Ottawa-kaptenen Brady Tkachuk som flög in i sargen med huvudet först. Han sträcker upp händerna för att ta emot sig i samband med att han brakar in i sargen. Efteråt flyger Tkachuk upp och visar sitt missnöje med Josi efter tacklingen. Det leder sedan till ett gruff mellan lagen.

Brady Tkachuk klev av efter smällen och såg ut att ta sig för handen när han lämnade isen.

Here's the play that resulted in Brady Tkachuk's hand injury. The #Sens captain is expected to miss more than four weeks and may require surgery.



An absolutely devastating blow for this team. Sending good vibes towards Brady for a speedy recovery.



pic.twitter.com/Upbs0ezJoF — SENS TALK (@senstalk_) October 14, 2025

Så länge blir Tkachuk borta

Nu har Ottawa Senators kommit med en uppdatering om Tkachuks skada. Stjärnan har skadat handen och väntas missa minst fyra veckor. Senators håller på att undersöka ifall Tkachuk kommer att behöva opereras för skadan eller inte. Det är oklart om Tkachuk väntas bli borta länge ifall han tvingas till operation.

Brady Tkachuk draftades som fjärde spelare i NHL-draften 2018 och har varit lagkapten för ”Sens” sedan 2021. Han har etablerat sig som en av NHL:s bästa powerforwards och tidigare i år hade han även en nyckelroll för USA i 4 Nations Face-Off. Totalt under sin karriär har Tkachuk gjort 407 poäng på 515 matcher i NHL med Ottawa Senators. Så här långt in på säsongen har han noterats för 0+3 på tre matcher.

