Storstjärnan tillbaka – efter 20 matcher

Brady Tkachuk kommer i kväll göra comeback efter att ha missat 20 matcher. Ottawa Senators-kaptenen har lidit av en skadad tumme.

Brady Tkachuk gör comeback med bara månader kvar till OS.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

En av USA:s största stjärnor inför OS är på väg tillbaka in i spel. Brady Tkachuk, som liksom brorsan Matthew, har varit på skadelistan i princip hela säsongen. Storstjärnan är till vardags kapten för Ottawa Senators i NHL och var även en nyckelspelare för USA i 4 Nations förra säsongen.

Den här säsongen har det enbart blivit tre matcher.

Han har efter det missat 20 raka matcher med en tumskada. Men i kvällens match mot St. Louis Blues väntar nu en comeback för 26-åringen.

— Jag är väldigt tacksam för människorna som har hjälpt mig att komma tillbaka. Jag är tacksam att återigen få spela spelet jag älskar. Det har varit långa sex veckor med några tunga perioder. Några toppar och några dalar. Jag är riktigt taggad på att återigen få komma tillbaka till grabbarna, säger kaptenen till NHL.com.

Brady Tkachuk har gjort 407 poäng på 515 matcher under sin NHL-karriär.

Source: Brady Tkachuk @ Elite Prospects