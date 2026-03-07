Får lämna Toronto – hit trejdas jagade forwarden

Bobby McMann har varit en jagad man inför trade deadline i NHL.

Nu står det klart att han lämnar Toronto Maple Leafs – och trejdas till Seattle Kraken.

Bobby McMann trejdas bort från Toronto Maple Leafs. Foto: Karl DeBlaker/AP Photo/Alamy

Inför trade deadline i NHL var det tydligt att Bobby McMann sannolikt inte skulle bli kvar i Toronto Maple Leafs. Han och Toronto hade inte kunnat enas i förhandlingar om ett nytt avtal och Leafs hamnade också i ett läge där de började sälja tillgångar. Därför blev McMann en spelare som offrades.

Den 29-årige forwarden har därmed varit attraktiv på trejdmarknaden med tanke på att han har visat sig vara en effektiv spelare. Samtidigt har han också ett billigt kontrakt med bara 1,35 miljoner dollar som lönetaksträff. Hela veckan in till ”deadline day” gick det rykten om att McMann skulle lämna Toronto. Det dröjde däremot till de sista minuterna innan fönstret stängde innan en trejd faktiskt gick igenom.

Det blev Seattle Kraken som vann kampen om Bobby McMann. De trejdar till sig forwarden och skickar ett andrarundeval 2027 samt ett fjärderundeval i sommarens NHL-draft.

Bobby McMann är Torontos fjärde bäste målskytt

Bobby McMann draftades aldrig utan var mer av en ”late bloomer”. Efter att ha gått via college fick han ett AHL-kontrakt med Toronto Marlies där han imponerade. Det ledde till att McMann skrev sitt första NHL-kontrakt med Toronto 2022 som 27-åring. Från och med 2023/24 har han sedan haft en ordinarie NHL-plats i Toronto och producerat i en stadig takt.

Förra säsongen gjorde McMann 20 mål och 34 poäng på 70 matcher för Toronto. Den här säsongen har det sedan blivit 19 mål och 32 poäng på 60 matcher. McMann har därmed varit Torontos fjärde bästa målskytt under säsongen. Bara Auston Matthews, John Tavares och William Nylander har gjort fler mål än McMann. Nu går flyttlasset vidare till Seattle Kraken för kanadensaren.

Under sin karriär har Bobby McMann gjort 91 poäng på 200 NHL-matcher så här långt.

Source: Bobby McMann @ Elite Prospects