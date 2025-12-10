Scott Wedgewood tvingades kliva av nattens straffläggning mot Nashville Predators.

Detta efter att ha blivit överkörd av Filip Forsberg på svenskens strafförsök.

Filip Forsberg dundrar in i Scott Wedgewood.

Foto: TNT Sports/Sportsnet (Skärmdump)

Märkliga scener utspelade sig i nattens möte mellan Nashville Predators och Colorado Avalanche.

Inte nog med att bottenlaget Nashville skrällde och vann mot topplaget Colorado – under straffläggningen som avgjorde matchen till Predators fördel tvingades Avalanche-målvakten Scott Wedgewood att kliva av. Detta efter att han blivit överkörd av Filip Forsberg på dennes straff. Den svenske stjärnforwarden lyfte en backhand utanför, innan han dundrade in i Wedgewood i hög fart.

Döms ut: ”Det här är löjligt”

Wedgewood verkade vara okej trots pååkningen, men efter att ha stått kvar i målet på Steven Stamkos strafförsök tvingades Colorado-målvakten kliva av matchen till följd av NHL:s hjärnskakningsprotokoll.

– Vid något tillfälle blir allt löjligt. Det här är löjligt, konstaterar förre Avalanche-backen och nuvarande tv-experten John-Michael Liles i Altitude TV.

– Det är deras beslut. Jag hade inte något med det att göra. De såg något de tyckte var skumt och gjorde en bedömning, säger Colorado-tränaren Jared Bednar.

Reserven fick hoppa in

I stället fick Mackenzie Blackwood hoppa in mellan stolparna. Reserven behövde dock aldrig ingripa på någon straff, då Gabriel Landeskog missade Avalanches tredje straff varpå Nashville vann med 4–3 efter straffar.

Filip Forsberg stod för en assist under ordinarie tid, likaså landsmannen Adam Wilsby som assisterade till vad som såg ut att bli Brady Skjeis matchvinnande mål i den tredje perioden. Målet innebar en 3–2-ledning, men med bara åtta sekunder kvar av matchen kvitterade Colorado via Cale Makar. Nashville lyckades emellertid knipa segern efter att Ryan O’Reilly gjort straffläggningens enda mål.



Nashville Predators – Colorado Avalanche 4–3 e. str

Nashville: Jonathan Marchessault (6), Reid Schaefer (2), Brady Skjei (1).

Colorado: Brock Nelson (11), Artturi Lehkonen (11), Cale Makar (10).



Se situationen i videospelaren.