Återvänder till Rangers – i ledarroll

Author image
Martin Jansson
Redaktör och reporter

Han avslutade karriären med en säsong på Manhattan. Nu är Blake Wheeler klar för en återkomst till New York Rangers.

Blake Wheeler återvänder till New York Rangers i en ledarroll.
Foto: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports.

Blake Wheeler spelade 1 172 matcher i NHL och gjorde på dessa 943 poäng. Den sista säsongen i karriären var med ”blåskjortorna” på Broadway säsongen 23/24. Det efter att ha gjort elva säsonger i Winnipeg Jets där han även var kapten i sex raka säsonger.

NHL-karriären började i Boston Bruins och det blev även 23 matcher i Atlanta Thrashers innan Winnipeg knöt till sig den storvuxna forwarden.

Mellan 2017 och 2019 hade Wheeler två raka säsonger med 91 poäng i grundserien, vilket också blev hans personbästa. Våren 2018 stod han även för 21 poäng på 17 matcher i slutspelet.

Efter att karriären tagit slut har 39-åringen varit involverad i ett juniorlag. Men nu väntar alltså en återkomst till New York Rangers för Blake Wheeler. Rangers meddelade nämligen under måndagen att den tidigare storspelaren blir ”Hockey Operations Advisor” i klubben.

Source: Blake Wheeler @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

