Han avslutade karriären med en säsong på Manhattan. Nu är Blake Wheeler klar för en återkomst till New York Rangers.

Blake Wheeler återvänder till New York Rangers i en ledarroll.

Foto: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports.

Blake Wheeler spelade 1 172 matcher i NHL och gjorde på dessa 943 poäng. Den sista säsongen i karriären var med ”blåskjortorna” på Broadway säsongen 23/24. Det efter att ha gjort elva säsonger i Winnipeg Jets där han även var kapten i sex raka säsonger.

NHL-karriären började i Boston Bruins och det blev även 23 matcher i Atlanta Thrashers innan Winnipeg knöt till sig den storvuxna forwarden.

Mellan 2017 och 2019 hade Wheeler två raka säsonger med 91 poäng i grundserien, vilket också blev hans personbästa. Våren 2018 stod han även för 21 poäng på 17 matcher i slutspelet.

Efter att karriären tagit slut har 39-åringen varit involverad i ett juniorlag. Men nu väntar alltså en återkomst till New York Rangers för Blake Wheeler. Rangers meddelade nämligen under måndagen att den tidigare storspelaren blir ”Hockey Operations Advisor” i klubben.

Source: Blake Wheeler @ Elite Prospects