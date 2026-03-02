Beskedet: Så illa är NHL-svenskens skada

Nashville Predators-svensken Adam Wilsby är skadad.

Nu meddelar klubben att han blir borta ett tag.

Wilsby skadade sig i spel för Nashville. Foto: Bildbyrån

Det blir inget spel i kvällens match mot Detroit Red Wings för Adam Wilsby. 25-åringen gick av natten till söndag i matchen mot Dallas Stars efter en underkroppsskada i andra perioden.

Med ett mål och tolv poäng totalt och ett snitt på 16.37 minuter i istid över 45 matcher har stockholmaren varit en viktig spelare för Nashville Predators i år.

På måndagen meddelar klubben att han blir borta ett tag, med en status som kommer att utvärderas på veckobasis framöver.