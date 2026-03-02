Beskedet: Så illa är NHL-svenskens skada
Nashville Predators-svensken Adam Wilsby är skadad.
Nu meddelar klubben att han blir borta ett tag.
Det blir inget spel i kvällens match mot Detroit Red Wings för Adam Wilsby. 25-åringen gick av natten till söndag i matchen mot Dallas Stars efter en underkroppsskada i andra perioden.
Med ett mål och tolv poäng totalt och ett snitt på 16.37 minuter i istid över 45 matcher har stockholmaren varit en viktig spelare för Nashville Predators i år.
På måndagen meddelar klubben att han blir borta ett tag, med en status som kommer att utvärderas på veckobasis framöver.
