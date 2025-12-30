Beskedet i natt: Förre storlöftet trejdas

I mitten av juli begärde Jegor Tjinachov att trejdas bort från Columbus Blue Jackets.

I natt, fem och en halv månad senare, fick 24-åringen sin vilja igenom.

Jegor Tjinachov trejdas från Columbus till Pittsburgh. Foto: Gary A. Vasques/USA TODAY Sports/Bildbyrån

I somras meddelade NHL-forwarden Jego Tjinachovs agent Shumi Babajev att 24-åringen begärt att trejdas bort från Columbus Blue Jackets till följd av en dispyt med huvudtränaren Dean Evason.

Någon bytesaffär blev emellertid inte av i somras, och i stället har den ryske forwarden fått finna sig i att spela en tillbakadragen roll i Evasons lagbygge den här säsongen med blott tio minuters istid per match. I natt, fem och en halv månader efter att han begärt att få trejdas, får nu 24-åringen sin vilja igenom.

Under natten till tisdag, svensk tid, meddelade Blue Jackets att Tjinachov trejdats bort till Pittsburgh Penguins i utbyte mot Danton Heinen, ett andrarundeval i 2026 års NHL-draft samt ett tredjerundeval i 2027 års NHL-draft.

Draftades som 21:a spelare totalt

Det tidigare storlöftet, som draftades som 21:a spelare totalt i 2020 års NHL-draft, klev raka vägen från KHL till NHL 2021 och har varit mer eller mindre ordinarie i NHL sedan flytten från Ryssland. Totalt har han samlat på sig 77 poäng (37+40) på 204 matcher i NHL och denna säsong står han noterad för sex poäng (3+3) på 29 matcher.

För 30-årige Danton Heinen blir Columbus hans femte NHL-klubb i karriären, där han förutom Pittsburgh även spelat i Vancouver, Anaheim och Boston.

