Bekräftar: Vill förlänga med succémålvakten

Toronto Maple Leafs målvaktsstjärna Anthony Stolarz har utgående kontrakt. Stolarz har gjort bra ifrån sig och förtjänat Torontos fortsatta uppmärksamhet, nu bekräftar Torontos general manager Brad Treliving för The Athletic att de vill behålla Stolarz.

Toronto Maple Leafs är intresserade av en förlängning med Anthony Stolarz. Foto: Bildbyrån.

I en intervju med The Athletic bekräftar Toronto Maple Leafs general manager Brad Treliving att de vill förlänga med succémålvakten Anthony Stolarz. Målvakten anslöt till Toronto inför fjolårssäsongen och har tidigare representerat Philadelphia Flyers, Edmonton Oilers, Anaheim Ducks och Florida Panthers. Han har vaktat kassen i 142 matcher och snittar 91,7 i räddningsprocent.

– Anthony har kommit in och varit fantastisk. Han och Joseph Woll, titta på vilken statistik du vill, jag tror att de var ett så bra målvaktspar man kan ha i den här ligan. De var verkligen en ryggrad för oss, säger Treliving.

”Diskuterat ett tag nu”

Enligt Treliving har de båda parterna diskuterat en förlängning och förhandlingarna fortsätter.

– Vi har definitivt utforskat lite saker med Anthony och hans representant, vi skulle älska att få någonting gjort. Om det finns någonting som båda sidorna är bekväma med, vi ska titta på det. Vi har diskuterat ett tag nu, vi får se vad de kommande dagarna för med sig.

Source: Anthony Stolarz @ Elite Prospects