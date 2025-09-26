Svenska talangerna glänste – Pellikkas första poäng i Detroit
Detroit Red Wings mötte Buffalo Sabres under försäsongen. Då klev både Axel Sandin Pellikka och Noah Östlund fram för sin vardera lag.
NHL-säsongen börjar närma sig med stormsteg och vi har flera intressanta svenska talanger som slåss om att ta en plats till premiären. Där flera av dem möttes i natt när Detroit Red Wings besegrade Buffalo Sabres med 5-2.
Mason Appleton gjorde 1-0 för Red Wings men kvitteringen lät inte dröja mer än drygt 40 sekunder. Det var då Noah Östlund som slog till i powerplay-spelet och utjämnade matchen.
Detroit återtog sedan ledningen genom den tidigare Skellefteåduon Axel Sandin Pellikka och Michael Brandsegg Nygård. Där den sistnämnda skickade in pucken i nät, även det målet kom i powerplay-spelet. Östlund fortsatte sedan att hålla sig fram för sitt Sabres och spelade fram Jack Quinn som i sin tur hittade Josh Doan för 2-2 i den andra perioden.
Därifrån stack Detroit iväg med matchen och 3-2 kom via Dylan Larkin, där assistpoängen gick till. Lucas Raymond. Moritz Seider utökade sedan till 4-2 på assist från Elmer Söderblom innan Andrew Copp krönte den målrika andra perioden med sitt 5-2-mål, framspelade av Raymond.
Något mer mål föll inte i matchen.
Både Lucas Raymond och Noah Östlund hade därmed två poäng i matchen.
