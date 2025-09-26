Detroit Red Wings mötte Buffalo Sabres under försäsongen. Då klev både Axel Sandin Pellikka och Noah Östlund fram för sin vardera lag.

Axel Sandin Pellikka och Noah Östlund känner varandra väl från tiden i juniorlandslaget. Foto: Bildbyrån.

NHL-säsongen börjar närma sig med stormsteg och vi har flera intressanta svenska talanger som slåss om att ta en plats till premiären. Där flera av dem möttes i natt när Detroit Red Wings besegrade Buffalo Sabres med 5-2.

Mason Appleton gjorde 1-0 för Red Wings men kvitteringen lät inte dröja mer än drygt 40 sekunder. Det var då Noah Östlund som slog till i powerplay-spelet och utjämnade matchen.

Detroit återtog sedan ledningen genom den tidigare Skellefteåduon Axel Sandin Pellikka och Michael Brandsegg Nygård. Där den sistnämnda skickade in pucken i nät, även det målet kom i powerplay-spelet. Östlund fortsatte sedan att hålla sig fram för sitt Sabres och spelade fram Jack Quinn som i sin tur hittade Josh Doan för 2-2 i den andra perioden.

Därifrån stack Detroit iväg med matchen och 3-2 kom via Dylan Larkin, där assistpoängen gick till. Lucas Raymond. Moritz Seider utökade sedan till 4-2 på assist från Elmer Söderblom innan Andrew Copp krönte den målrika andra perioden med sitt 5-2-mål, framspelade av Raymond.

Något mer mål föll inte i matchen.

Både Lucas Raymond och Noah Östlund hade därmed två poäng i matchen.