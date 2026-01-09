Sandin Pellikkas succé – fjärde bäst på 2000-talet

Axel Sandin Pellikka fortsätter imponera.

I natt blev han målskytt på nytt – och är den blott fjärde backen i Detroit Red Wings på 2000-talet att göra fem mål som rookie.

Axel Sandin Pellikka firar sitt mål i nattens match mot Vancouver Canucks. Foto: Ryan Sun/AP Photo/Alamy

Detroit Red Wings står allt jämt för en stark säsong i NHL och under natten kom ytterligare en seger.

Det blev 5-1 hemma mot Vancouver Canucks och lagets svenskar hade då också ett finger med i spelet bakom vinsten. Både Axel Sandin Pellikka och Lucas Raymond klev nämligen fram med 1+1 vardera i vinsten. Sandin Pellikka klev fram och satte 2-0-målet i matchen under den andra perioden, ett mål som senare kom att bli matchavgörande.

Med sin fullträff i natt kliver nu Sandin Pellikka också upp på historiskt fina nivåer. Han har nu gjort fem mål i NHL den här säsongen och är den blott fjärde rookie-backen i Detroit att göra minst fem mål under samma säsong. De övriga som lyckats med bedriften är Moritz Seider (sju mål, 2021/22), Dennis Cholowski (sju mål, 2018/19) och Filip Hronek (fem mål, 2018/19). Totalt har Sandin Pellikka nu gjort 17 poäng på 45 matcher i sin första NHL-säsong i karriären.

Annars kom mycket att handla om Patrick Kane i nattens seger. Veteranen blev nämligen tvåmålsskytt och därmed når han milstolpen 500 mål i sin NHL-karriär. Kane är den blott femte amerikanske spelaren någonsin att göra 500 mål i NHL. Lucas Raymond nådde också en milstolpe i matchen då han passerar 300 poäng efter sina poäng i vinsten mot Vancouver.

Detroit Red Wings – Vancouver Canucks 5–1 (1-0,2-1,2-0)

Detroit: Patrick Kane 2 (8), Axel Sandin-Pellikka (5), J.T. Compher (5), Lucas Raymond (13).

Vancouver: Jake DeBrusk (12).

Source: Axel Sandin-Pellikka @ Elite Prospects