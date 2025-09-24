I natt fick Axel Sandin Pellikka debutera för Detroit Red Wings.

Han fick då ett stort förtroende och spelade mest av alla i Detroit som vann med 3-2 mot Chicago Blackhawks i en försäsongsmatch.

– Han kom in, visade sin talang och man såg verkligen verktygen som han har, säger Detroit-coachen Todd McLellan.

Axel Sandin Pellikka har gjort sin första match med Detroit. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

I natt spelade Detroit Red Wings sin första försäsongsmatch inför den stundande NHL-säsongen. Matchen innebär därmed att svenske stortalangen Axel Sandin Pellikka fick debutera för Detroit i mötet med Chicago Blackhawks.

Sandin Pellikka tog då för sig direkt och fick ett stort förtroende av tränarstaben. Han fick en ledande roll i powerplay och stack ut i matchen. Detroit vann matchen med 3-2 och även om ”ASP” lämnade isen poänglös var han den spelare i Detroit som hade fått mest istid. 20-åringen var inne på isen i 22:36 minuter och noterades bland annat för ett skott på mål.

Tränarens dom om Axel Sandin Pellikka

Efteråt ger tränaren Todd McLellan sin dom om Axel Sandin Pellikka och hans prestation i debuten.

– Han kom in, visade sin talang och man såg verkligen verktygen som han har. Hans blick för spelet och smarta spel, framför allt i powerplay. Baserat på kvällens match tycker jag att det finns saker som han fortfarande behöver jobba på. Men vi kan hjälpa honom med de sakerna, säger McLellan på presskonferensen efter matchen och fortsätter:

– Ibland är det svårt att hjälpa spelare att bli bättre kreativt men det har han redan och sakerna som han behöver förbättra kan vi hjälpa honom med. Han behöver lite tid men vi kommer att hjälpa honom utvecklas.

Axel Sandin Pellikka har varit en sensation i SHL de senaste åren där han har spelat för Skellefteå. Han var en ledande spelare vid Skellefteås SM-guld 2024 och prisades samma år med Salming Trophy som SHL:s bästa svenska back. I fjol gjorde han tolv mål och 29 poäng på 46 matcher från sin backplats och vann EliteProspects Award som SHL:s bästa junior. I vintras var Sandin Pellikka även lagkapten för Juniorkronorna och han har utsetts till JVM:s bästa back både 2024 och 2025. Till årets säsong har han tagit klivet till Nordamerika för spel i Detroits organisation.

En annan tidigare Skellefteå-spelare som imponerade i nattens match var norrmannen Michael Brandsegg-Nygård. Den norske forwarden var framträdande i Detroits offensiv och noterades för två assist i segern. Brandsegg-Nygård spelade bland annat fram till Emmitt Finnies segermål i tredje perioden.

Svenske backen William Wallinder stod också för en assist i Detroits vinst mot Chicago.

