Mats Sundins målrekord i Toronto Maple Leafs är utsuddat.

Med två fullträffar i natt går Auston Matthews upp på 421 mål – och är nu bäst i klubbens historia.

– Auston, stort grattis till att du slog mitt rekord, säger Mats Sundin själv.

Auston Matthews passerar Mats Sundin – trots att han har spelat 317 matcher färre. Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

Med sina 420 mål och 987 poäng på 981 matcher är Mats Sundin en av Toronto Maple Leafs största spelare genom tiderna. Han har nämligen ägt båda rekorden för flest mål och flest poäng i klubbens långa och anrika historia.

Men nu har ”Sudden” blivit av med ett av sina rekord.

Mats Sundin gratulerar Auston Matthews

Under nattens match mellan New York Islanders och Toronto Maple Leafs fick Sundin nämligen se sig passerad av Auston Matthews när det kommer till mål. Matthews stod på 419 fullträffar inför matchen på Long Island och i den andra perioden satte han mål nummer 420 för att tangera Sundins notering. Men de delade inte på förstaplatsen länge. Bara åtta minuter efter hans första mål i matchen slog Matthews till igen med ytterligare ett mål. Därmed klev han förbi Sundin helt och är nu i ensam ledning i Torontos historia med 421 mål.

– Det betyder mycket för mig. Detta är en klubb med en väldigt lång historia och jag är stolt att bara få dra på mig den här tröjan varje dag. Att sedan också nämnas i samma mening som flera av de gamla storspelarna, det är stort och extremt speciellt. Jag hade inte kunnat göra det utan mina lagkamrater, säger Matthews själv om rekordet.

Efteråt skickade Mats Sundin också en hälsning till Auston Matthews där han gratulerar stjärnan till rekordet.

– Auston, stort grattis till att du slog mitt rekord. Du kommer att kunna njuta av det mer när din karriär är över men det är en fantastisk milstolpe. Lycka till i jakten på titeln med Toronto Maple Leafs, säger ”Sudden”.

From 13 to 34 🫡 pic.twitter.com/mQFNLUTxxF — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) January 4, 2026

Supertalangen sänkte Toronto

Matchen då?

Ja, den gick inte vägen för Matthews och Toronto. De ledde med 3-2 i tredje perioden men svenske Emil Heineman klev sedan fram och kvitterade till 3-3 i slutminuterna. I förlängningen var det sedan supertalangen Matthew Schaefer som satte punkt för matchen. 18-åringen sköt sitt andra mål i matchen för att säkra segern för New York Islanders, Heineman hade även en assist till segermålet.

Trots rekordet fick Auston Matthews och Toronto Maple Leafs alltså lämna Long Island i besvikelse efter att ha förlorat matchen.

New York Islanders – Toronto Maple Leafs 4–3 OT (0-0,1-2,2-1,1-0)

New York: Matthew Schaefer 2 (12), Adam Pelech (3), Emil Heineman (13).

Toronto: Auston Matthews 2 (20), Nick Robertson (9).

Source: Auston Matthews @ Elite Prospects