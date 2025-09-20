Auston Matthews fjolår var en besvikelse. När Toronto Maple Leafs-kaptenen nu tycks ha fått hälsan åter är han redo att göra skillnad igen.

– Jag ser honom mer engagerad, säger coachen Craig Berube.

Auston Matthews kliver in i Toronto Maple Leafs träningsläger som en bättre version av sig själv jämfört med i fjol. Foto: Sammy Kogan/The Canadian Press via AP

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Sedan debuten i NHL säsongen 2016/17 har Auston Matthews bara lyckats spela 75 eller fler matcher vid två tillfällen.

En av dessa kom 2023/24, då Toronto Maple Leafs-stjärnan slog personbästa med 69 mål och 107 poäng på 81 matcher. Han ledde ligan i mål och var dessutom finalist till både Lady Byng Trophy och Selke Trophy. Efter en sådan toppsäsong kändes 2024/25 som ett klart steg tillbaka – Matthews landade på 33 mål och 78 poäng på 67 matcher, och missade 15 matcher med en överkroppsskada.

Nu verkar 27-åringen däremot vara fullt återställd inför säsongen 2025/26.

– Jag är supernöjd med hur jag känner mig och hur de första två dagarna har gått, sade Matthews under en medieträff på fredagen.

– Det är allt man kan begära. Du vet egentligen inte förrän du är tillbaka ute på isen, även om du kan träna och köra under sommaren. Men när du väl kommer in i den här känslan vill du svara upp och känna dig riktigt bra. Och det gör jag verkligen.

Berube: ”Han är tyngre på puckarna”

Nye huvudtränaren Craig Berube har också lagt märke till skillnaden.

– Jag ser honom mer engagerad. Jag tror han mår bra. Han är tuffare, tyngre på puckarna. Man kan se en liten skillnad där ute, säger Berube.

När Matthews är frisk är han utan tvekan en av ligans mest dominanta spelare. Hart Trophy-vinnaren från 2022 har haft svårt att hålla sig hel över en hel grundserie, men när kroppen håller finns det få som kan mäta sig med honom.

Den här säsongen får han dock klara sig utan långvarige kedjekamraten och vännen Mitch Marner. Under träningslägret har Berube matchat Matthews tillsammans med Matthew Knies och Matias Maccelli på högerkanten. Många tror att den platsen kommer tillhöra Max Domi när han är tillbaka, men för tillfället handlar det om att bygga kemi.

– Nyckeln är att prata ihop sig i kedjan och ge varandra feedback i olika situationer där ute, förklarar Matthews.

– Det är tidigt, bara andra dagen av lägret, men det gäller att fortsätta bygga kemin och hitta känslan för varandra på isen.

Auston Matthews vassa handledsskott tillbaka

Även om träningslägerövningar aldrig är en perfekt spegelbild av skarpt matchspel, ser Matthews ut att ha återfått sitt fruktade handledsskott – så nära 100 procent som det varit på flera år.

Och lagkamraterna är trygga i att han är redo att leda laget.

– Han ser riktigt förberedd ut och ser otrolig ut där ute. Jag är glad att han är helt frisk, säger Matthew Knies.

– Han går in i varje säsong med samma inställning, att han vill vara den bästa spelaren och leda oss.

Source: Auston Matthews @ Elite Prospects