Den svenska legendaren håller rekordet för flest gjorda mål i Toronto Maple Leafs-tröjan. Nu är Auston Matthews bara en fullträff ifrån att tangera Mats Sundin – efter ett hattrick mot Winnipeg Jets.

Auston Matthews och Mats Sundin.

Foto: Bildbyrån.

Auston Matthews har, precis som hela Toronto, haft en ryckig säsong. Storstjärnan har också haft problem med skador och även han fått motta en hel del kritik. I natt klev han däremot fram med en riktig supermatch. Med tre mål och en assist i 6-5-segern mot Jets var 28-åringen solklart matchens MVP.

Dessutom är han nu också nära att skriva historia med Maple Leafs.

Just nu står Matthews nämligen noterad för 419 mål i NHL och Toronto. Ett mål ifrån Mats Sundins rekord på 420 mål. Ingen annan har gjort fler kassar för Maple Leafs genom historien, men nu är den svenska legendarens rekord snart ett minne blott.

— Jag kommer att gratta honom nu. Jag har sagt det förut och jag säger det igen, jag hejar på honom att han ska jag göra det. Det är en speciell person och spelare, säger Mats Sundin till NHL.com.

Auston Matthews hyllning till Mats Sundin

Ett mål behövs alltså för att tangera rekordet och två för att gå om. Nu är sannolikheten att 2026 inte behöver bli speciellt gammalt innan rekordet är slaget. De senaste tre matcherna har han också gjort åtta poäng.

Och för Auston Matthews själv är det en speciell sak att lyckas med.

— Jag menar, det är speciellt att ens få vara i samma mening som honom. Killar som honom och några andra som har kommit före oss har banat vägen och burit tröjan. Jag tycker att vi alla ska sätta stolthet i tröjan och hur speciell den är. Så det betyder definitivt mycket, säger den amerikanske snajpern.

Övriga målskyttar i natt var Oliver Ekman-Larsson, Matias Maccelli och Troy Stetcher för Toronto. För Winnipeg var det Gabe Vilardi, Dylan DeMelo, Alex Iafallo och Mark Scheifele (två mål).

Dennis Hildeby blev inbytt för Toronto i den andra perioden efter att Jets gått ifrån till 4-1.

Source: Auston Matthews @ Elite Prospects