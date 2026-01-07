Mats Sundin flögs in till hyllningen: ”Det betyder mycket”

Auston Matthews passerade Mats Sundin för att bli Toronto Maple Leafs meste målskytt genom tiderna. Då flögs den svenska legendaren till Kanada för att vara med på hyllningen.

— Rekord är till för att slås så jag är väldigt glad för Austons skull, säger Sundin till SVT.

Auston Matthews hyllades av Mats Sundin inför matchen mot Florida.

Foto: Frank Gunn/The Canadian Press via AP.

Mats Sundin är en av Torontos största spelare någonsin och hade länge målrekordet i den anrika klubben. Men i lördags blev det slaget av storstjärnan Auston Matthews. Amerikanen passerade den svenska legendaren och tog över stafettpinnen.

Inför nattens match mot Florida Panthers hyllades Matthews. Då hade också Mats Sundin flugits in från Sverige för att vara med på hyllningen. Svensken var nere på isen och lämnade över en plakett till stjärnan innan matchen.

— Det är lite ångestfyllt att försöka få det överstökat, för han har viktigare saker att tänka på, att vinna hockeymatcher för Leafs. Jag ville vara här för det, säger Sundin.

Auston Matthews om Mats Sundin: ”Väldigt speciellt”

Vann gjorde också Toronto. Matchen mot Panthers slutade 4-1 efter att Auston Matthews gjort sitt 422:a mål i tröjan och därmed drygat ut rekordet ytterligare. Att svensken har betytt mycket för honom är ingen hemlighet.

— Att ha Mats här, och att ha så många spelare som banat väg som har burit den här tröjan, det är väldigt speciellt och jag är väldigt, väldigt tacksam.

Förutom Auston Matthews var det Easton Cowan, Matthew Knies och Bobby McMann som var målskyttarna. För Florida var det Carter Verhaeghe som gjorde målet.