Atro Leppänen skrev på för Örebro i SHL innan han fick ett NHL-kontrakt av Edmonton Oilers.

Men han tar inte plats i NHL utan skickas ner till AHL.

Atro Leppänen tar inte plats i Edmonton Oilers. Foto: Perry Nelson-Imagn Images & Maxim Thore/Bildbyrån

Den 26-årige backen Atro Leppänen fick ett stort genombrott hemma i Finland förra året. Han öste in poäng för Vasa Sport och landade till slut på hela 21 mål och 63 poäng på 60 matcher. Han vann därmed poängligan och satte också ett nytt poängrekord av en back i Liigas historia.

Tanken var först att Leppänen skulle flytta till Sverige inför årets säsong. Redan i november förra året skrev finländaren nämligen ett tvåårskontrakt med Örebro Hockey, något som SHL-klubben har bekräftat.

Men efter jättesuccén i Liiga började NHL-klubbar visa intresse för backen. Efter säsongens slut blev det sedan klart att Arto Leppänen skriver på ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers för årets säsong.

Atro Leppänen skickas ner till AHL

Leppänen har spelat i Edmonton under försäsongen men nu kommer beskedet att finländaren inte tar plats i NHL. Oilers meddelar att Leppänen är en av flera spelare som gallras bort inför NHL-säsongens start. Han omplaceras i stället till klubbens farmarlag Bakersfield Condors i AHL.

En intressant detalj i det här fallet är att Atro Leppänen alltså har ett gällande SHL-kontrakt med Örebro fram till 2027. Om finländaren av någon anledning skulle bryta sitt kontrakt och lämna Nordamerika under säsongen skulle han alltså inte kunna spela för någon annan klubb än Örebro i Europa.

Annars skulle 26-åringen i stället kunna flytta till Örebro till säsongen 2026/27 ifall han inte skulle få ett nytt avtal i Nordamerika efter årets säsong.

I och med att Edmonton Oilers nu ser ut att ha gjort sin sista gallring inför NHL-säsongen innebär det sannolikt att SHL:s poängkung i fjol, David Tomásek, tar plats i laget och kan få göra NHL-debut i premiären nästa vecka.

