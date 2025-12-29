Arvid Söderblom byttes in av Chicago Blackhawks i den första perioden mot Pittsburgh Penguins. I början av den tredje perioden blev svensken sedan utbytt igen.

Matchen slutade 7-3 till Penguins.

Arvid Söderblom räddade ett friläge mot Sidney Crosby innan han blev utbytt igen.

Chicago har det tufft utan Connor Bedard och fortsätter sitt ras genom tabellen. Mot Pittsburgh blev det en rejäl mardrömsstart och efter tolv minuter var ställningen 4-0 till motståndarlaget.

Anthony Mantha, Bryan Rust (två mål) och Justin Brazeau var då målskyttarna för Pittsburgh.

Det sista målet var också droppen för tränarstaben. Arvid Söderblom fick komma in istället för Spencer Knight i målet. Den svenska burväktaren kastades in för att förhoppningsvis väcka laget.

I den andra perioden kom också en reducering till 4-1 genom Nick Foligno. Men det var inte Blackhawks kväll utan någon minut senare kom både 5-1 och 6-1. Båda målen av Justin Brazeau som alltså stod för ett hattrick.

Chicago bytte ut Arvid Söderblom igen

Wyatt Kaiser satte sedan 6-2 innan Noel Acciari hittade 7-2 för att runda av en händelserik period. När den tredje perioden sedan startade valde Chicago att sätta tillbaka Spencer Knight i målet.

— Det var en kväll när deras chanser gick in och våra gjorde inte det. Då kommer du bara att fortsätta gräva dig ur ett hål som inte är lätt att ta sig ur. Vi hade förmodligen fler kvalitativa chanser än i går kväll, speciellt i den första delen. Deras puckar gick och våra gjorde inte det, sån är hockeyn, säger Jeff Blashill till NHL.com.

Arvid Söderblom fick därmed vara med om att både bli inbytt och utbytt i samma match.

Med en sekund kvar putsade sedan Tyler Bertuzzi slutresultatet till 7-3.