Artemij Panarin har ett utgående kontrakt med New York Rangers. Nu kan storstjärnan vara på väg hem till Ryssland, enligt uppgifter från Nordamerika.

Artemij Panarin kan lämna New York och NHL.

Foto: Dennis Schneidler-Imagn Images

Det var 2019 som Artemij Panarin skrev på för Rangers som en free agent. Då hade han precis kommit från karriärens bästa säsong med 87 poäng för Columbus. På Manhattan har ”The breadman” sedan blivit en storstjärna och ansetts vara en av ligans bästa spelare.

Säsongen 23/24 blev det exempelvis 120 poäng för Rangers.

Nu är han inne på sista året på sitt nuvarande kontrakt. 34 år gammal och med många frågetecken i New York är frågan vad som händer härnäst. Den här säsongen har det blivit 26 poäng på 26 matcher. Om han håller samma poängsnitt blir det nionde säsongen i rad han snittar över en poäng eller mer.

Helt klar som stjärna är Artemij Panarin därmed inte.

Artemij Panarin kan lämna New York

Och i USA börjar det nu spekuleras kring vad väntar för ryssen. Under de senaste dagarna har det också börjat sippra ut rykten om att han kan vara på väg hem till Ryssland. Det är den tidigare spelaren Alexander Kovalev som säger att det inte är säkert att det ens blir en fortsättning i NHL.

— Det är faktiskt snack om att han vill lämna NHL helt och gå tillbaka till Ryssland, sa den tidigare storspelaren för ett par dagar sedan.

För New York Post bekräftade också Panarin under natten att det är en möjlighet för honom.

Source: Artemi Panarin @ Elite Prospects