Anze Kopitar skriver historia – under sista NHL-säsongen

Anze Kopitar fortsätter att skriva historia i Los Angeles Kings. I natt blev lagkaptenen ensam rekordhållare i klubbens historia när han passerade Marcel Dionne och satte nytt poängrekord i NHL:s grundserie. Detta under sin sista säsong i NHL.

Anze Kopitar är Los Angeles Kings poängbästa spelare genom tiderna efter att ha passerat Marcel Dionne. Foto: Imagn Images/Bildbyrån/Alamy

Anze Kopitar skrev in sig i historieböckerna på lördagskvällen när han noterade sin 1 308:e poäng i NHL:s grundserie och passerade Marcel Dionne som den poängbäste spelaren i Los Angeles Kings historia.

Rekordet kom i 4–6-förlusten mot New Jersey Devils. Kopitar kvitterade först Dionnes tidigare klubbrekord med ett mål i den andra perioden – innan han sent i den tredje perioden gjorde ännu ett mål och därmed satte ett nytt rekord.

Totalt står Kings-kaptenen nu på 450 mål och 858 assist, vilket ger 1 308 poäng i NHL:s grundserie.

Bara förra veckan nådde Kopitar ännu en milstolpe när han blev den 25:e spelaren i NHL:s historia att spela 1 500 matcher i grundserien. Han är dessutom endast den åttonde spelaren som nått den siffran med en och samma klubb.

Den 38-årige slovenske centern nådde också nyligen 1 300 poäng i karriären – en bedrift som bara 39 spelare tidigare klarat av i NHL:s historia. Kopitar är dessutom endast den åttonde spelaren född utanför Nordamerika som passerat den gränsen. Bland aktiva spelare är det bara Jevgenij Malkin och Alex Ovetjkin som också nått milstolpen.

Kopitar valdes som elfte spelare totalt i NHL-draften 2005 och är i dag 28:a på NHL:s genom tiderna-lista över flest assist samt 38:a på poängligan genom tiderna.

Under sina 20 säsonger i NHL har han producerat minst 60 poäng under 16 av dem. Den statistiskt bästa säsongen kom 2017/18, då han satte personliga rekord i alla offensiva kategorier med 35 mål och 57 assist för totalt 92 poäng.

Han har även spelat 103 slutspelsmatcher i NHL och producerat 27 mål och 62 assist – totalt 89 poäng. Kopitar spelade en avgörande roll när Los Angeles Kings vann Stanley Cup både 2012 och 2014.

Under karriären har han också tilldelats Selke Trophy två gånger samt Lady Byng Trophy tre gånger. Dessutom har han mottagit Mark Messier NHL Leadership Award.

Inför säsongen aviserade Anze Kopitar att det här blir hans sista NHL-säsong.

