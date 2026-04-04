Att jämföras med Jonathan Toews hör inte till vardagen för en 18-åring. Men för Anton Frondell har det redan blivit verklighet – och väcker både förvåning och försiktig optimism.

– Jag vill inte sätta onödig press på honom, men han har många attribut som liknar den typen av spelare, säger Chicago Blackhawks coach Jeff Blashill till The Athletic.

När Chicagos tränare Jeff Blashill började nämna Jonathan Toews i samma andetag som Anton Frondell höjdes många ögonbryn. Inte minst hos huvudpersonen själv.

– Toews?! utbrister Frondell när han får höra om jämförelsen i en intervju med The Athletics Mark Lazerus.

Det är kanske inte så konstigt. Toews är en av de mest kompletta centrarna i modern NHL-historia – en ledare, tvåvägsspelare och symbol för Chicago Blackhawks framgångar. Att ens nämnas i samma kontext som honom är stort, särskilt för en spelare som knappt hunnit landa i Nordamerika.

Samtidigt är det just i spelet som parallellerna börjar synas.

Blashill pekar inte på meriter eller framtida titlar, utan på egenskaper: styrkan med pucken, det defensiva ansvaret och speluppfattningen. Det är byggstenar som gjorde Toews till en elitspelare – och som nu skymtar hos Frondell.

– Lyssna, jag tycker att han har chansen att bli en riktigt bra spelare, säger Blashill.

– Jag vill inte lägga onödiga förväntningar på honom när jag nämner spelare som Jonathan Toews. Jonathan Toews är en Chicago-legendar, och det ska han vara med tanke på vilken vinnartyp han var. Jag tycker bara att (Frondell) har många egenskaper för att bli en liknande typ av spelare. Nu måste han visa det om och om igen. Men han har många liknande kvaliteter, och det är därför jag använder honom som center.



Frondell själv håller fötterna på jorden.

– Jag menar, det är coolt, men jag vill inte sväva iväg, sa han. Jag vill stå kvar på jorden och vara ödmjuk, förstår du vad jag menar? Jag tycker det är viktigt.

Spelar center i NHL – efter att ha varit ytter i SHL

Just ödmjukheten är i sig ett drag som för tankarna till Toews. Men Frondell visar också på isen varför jämförelsen uppstått.

Efter att ha flyttats in som center – en position han knappt spelade i SHL med Djurgården – har han snabbt visat att han klarar rollen. På sina första sex NHL-matcher har han producerat poäng, men framför allt visat en mogen tvåvägsförmåga.

Likt Toews kombinerar han offensiv skicklighet med defensivt ansvar, om än med mycket kvar att lära vid blott 18 års ålder. I ena bytet kan han stå för ett misstag, i nästa stänga ner motståndare i världsklass.

Det är just den förmågan att studsa tillbaka som särskiljer de bästa.

– Efter ett dåligt byte måste man fokusera på nästa situation, säger Frondell.

Än är jämförelsen med Toews mer en fingervisning än ett facit. Men i Frondells spel finns redan konturerna av något som Chicago hoppas ska växa till något stort.

Och kanske är det just där parallellen är som mest relevant: inte i vad han är – utan i vad han kan bli.

