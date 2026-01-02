Svensken kan göra första NHL-matchen på två år – i Winter Classic

New York Rangers har kallat upp svensken Anton Blidh från AHL. Då kan forwarden få chansen att spela sin första NHL-match på två år. Och det i nattens utomhusmatch mot Florida Panthers i Miami.

Anton Blidh har kallats upp av New York Rangers inför nattens utomhusmatch i Miami. Foto: Eric Canha-USA TODAY Sports

13 januari 2024 var senaste gången Anton Blidh spelade en NHL-match. Då med New York Rangers i en 2–3-förlust mot Washington Capitals där han fick drygt fem minuters istid.

Nu kan det bli NHL-spel igen för den 30-årige före detta Frölundaforwarden. Göteborgaren har kallats upp från farmarlaget Hartford Wolf Pack i AHL.

Han är därmed aktuell för spel med Rangers i nattens Winter Classic mot Florida Panthers, utomhusmatchen på loanDepot Park i Miami.

UPDATE: #NYR has recalled forwards Anton Blidh, Brett Berard, and Justin Dowling from AHL Hartford.



Additionally, #NYR has assigned forward Brennan Othmann to the Hartford Wolf Pack. pic.twitter.com/PUe3PcPemn — Hartford Wolf Pack (@HWPHockey) January 1, 2026

Anton Blidh närmar sig svenska AHL-rekordet

Anton Blidh flyttade från Göteborg till Nordamerika 2015 för spel i Boston Bruins organisation. Sedan dess har han gjort 494 AHL-matcher – och är därmed bara 18 matcher från att tangera Philip Samuelssons svenska rekord på 512 matcher i farmarligan. I NHL har det blivit 85 framträdanden för Bruins, Colorado Avalanche och Rangers.

Den här säsongen har han stått för sju poäng (3+4) på 28 matcher med Hartford Wolf Pack.

Nattens Winter Classic startar 02.00 svensk tid.

