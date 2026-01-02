Prenumerera

Svensken kan göra första NHL-matchen på två år – i Winter Classic

Author image
Uffe Bodin
Head of Hockey Media

New York Rangers har kallat upp svensken Anton Blidh från AHL. Då kan forwarden få chansen att spela sin första NHL-match på två år. Och det i nattens utomhusmatch mot Florida Panthers i Miami.

Anton Blidh uppkallad av New York Rangers
Anton Blidh har kallats upp av New York Rangers inför nattens utomhusmatch i Miami. Foto: Eric Canha-USA TODAY Sports

13 januari 2024 var senaste gången Anton Blidh spelade en NHL-match. Då med New York Rangers i en 2–3-förlust mot Washington Capitals där han fick drygt fem minuters istid.

Nu kan det bli NHL-spel igen för den 30-årige före detta Frölundaforwarden. Göteborgaren har kallats upp från farmarlaget Hartford Wolf Pack i AHL.

Han är därmed aktuell för spel med Rangers i nattens Winter Classic mot Florida Panthers, utomhusmatchen på loanDepot Park i Miami.

Anton Blidh närmar sig svenska AHL-rekordet

Anton Blidh flyttade från Göteborg till Nordamerika 2015 för spel i Boston Bruins organisation. Sedan dess har han gjort 494 AHL-matcher – och är därmed bara 18 matcher från att tangera Philip Samuelssons svenska rekord på 512 matcher i farmarligan. I NHL har det blivit 85 framträdanden för Bruins, Colorado Avalanche och Rangers.

Den här säsongen har han stått för sju poäng (3+4) på 28 matcher med Hartford Wolf Pack.

Nattens Winter Classic startar 02.00 svensk tid.

Source: Anton Blidh @ Elite Prospects

