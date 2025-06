Svensken trejdas – klar för ny NHL-klubb

André Burakovsky har gjort sitt i Seattle Kraken.

Han trejdas och ny klubbadress i NHL blir Chicago Blackhawks.

André Burakovsky kommer att få byta omgivning till nästa säsong.

FOTO: Sergei Belski-Imagn Images

Efter att ha vunnit Stanley Cup med Colorado Avalanche 2022 cashade André Burakovsky in på free agent-marknaden och skrev ett femårskontrakt värt över 260 miljoner kronor med Seattle Kraken. Men tiden i Seattle har inte varit optimal för ”Lill-Burra”.

Burakovsky har besvärats av skador under de två första säsongerna i Kraken och även om han var frisk under den senaste säsongen kom han inte upp i sin bästa nivå. Därmed har 30-åringen omgärdats av flyttrykten under NHL:s lågsäsong.

Nu står det också klart att André Burakovsky lämnar Seattle Kraken. Under midsommardagen har Seattle nämligen trejdat bort svensken till Chicago Blackhawks i utbyte mot den 25-årige centern Joe Veleno. Det är ett rakt byte mellan de båda spelarna och Seattle behåller ingenting av Burakovskys lönetaksträff på 5,5 miljoner dollar per säsong. Kraken blir därmed av med hans lönetaksträff samtidigt som de också får en spelare i utbyte.

– André har varit en värdefull spelare för laget under de tre åren som han har varit här och vi önskar honom och hans familj all lycka i Chicago. I den här dealen får vi in en ung spelare som ändå har erfarenhet samtidigt som vi också blir mer flexibla kring vårt lönetaksutrymme framöver, säger Seattle Krakens nya general manager Jason Botterill i ett uttalande på klubbens hemsida.

André Burakovsky klar för sin fjärde NHL-klubb

Under sina tre säsonger i Seattle Kraken spelade André Burakovsky 177 matcher och noterades för 92 (30+62) poäng. Under sin NHL-karriär har han även spelat för Washington Capitals och Colorado Avalanche och han vann en Stanley Cup-titel med båda klubbarna – med ”Caps” 2018 och med ”Avs” 2022. Chicago Blackhawks blir därmed hans fjärde NHL-klubb i karriären. Hittills har skåningen gjort 387 poäng på 696 matcher i världens bästa hockeyliga.

Joe Veleno som går i motsatt riktning är en tidigare stortalang som valdes i förstarundan av Detroit Red Wings 2018. Han tillbringade en säsong i SHL med Malmö Redhawks 2020/21 då han gjorde elva mål och 20 poäng på 46 matcher. Därefter har Veleno blivit en etablerad center på NHL-nivå, men inte riktigt nått upp till sin potential. Tidigare i år trejdades han från Detroit Red Wings till Chicago Blackhawks i utbyte mot målvakten Petr Mrazek och forwarden Craig Smith. I Blackhawks blev det bara sju poäng på 18 matcher och nu väntar alltså spel i Seattle för 25-åringen. I sin karriär har han totalt gjort 81 poäng på 306 NHL-matcher.

Source: André Burakovsky @ Elite Prospects