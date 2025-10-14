André Burakovsky har fått en fin start på tiden i Chicago Blackhawks. I natt säkrade NHL-svensken segern för sitt lag med 2–1 i powerplay.

– Det var extra speciellt att få den här idag, helt klart, säger 30-åringen efter 3–1 mot Utah. En match som var hans 700:e i NHL.

André Burakovsky firar sitt mål mot Utah. Foto: Bildbyrån (montage).

De senaste åren i NHL har inte gett den önskade utdelningen för André Burakovsky.



22 har blivit 13, 7 och 10 i målkolumnen för den nu 30-årige forwarden under tiden i Seattle Kraken, och inför säsongen var han en av de svenskar som återigen behövde lyfta sig i ligan.



I natt gjorde Burakovsky precis detta genom att säkra första segern för säsongen för sitt nya lag, Chicago Blackhawks.



Med cirka elva minuter kvar att spela av mötet med Utah Mammoths klev den tidigare VM-svensken fram i powerplay. 2–1 var ett faktum och inom kort kunde även Chicago spika segern med 3–1 i tom bur. För att addera till det speciella i det hela var detta även grundseriematch nummer 700 i NHL för ”Lill-Burra”.



– Jag tycker att vi kämpade hela kvällen så det var extra speciellt att få den här idag, helt klart, säger Burkovsky själv via Chicagos sajt.



André Burakovsky har nu två mål och en assist på fyra matcher med Blackhawks.



Chicago Blackhawks – Utah Mammoth: 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Chicago: Mikheyev (2), Burakovsky.

Utah: Peterka.