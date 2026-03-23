Anaheim Ducks vann toppmötet mot Buffalo

Anaheim Ducks vann med 6–5 efter förlängning

Troy Terry tvåmålsskytt för Anaheim Ducks

Andra raka segern för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks besegrade Buffalo hemma i den tidiga seriefinalen med 6–5 (2–2, 2–0, 1–3, 1–0) efter förlängning i NHL på måndagen.

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Anaheim Ducks är i fortsatt serieledning och Buffalo är i fortsatt serieledning.

Troy Terry slog till 1.29 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Troy Terry med två mål för Anaheim Ducks

Buffalo tog ledningen i början av första perioden genom Alex Tuch.

Jackson Lacombe och Chris Kreider såg till att Anaheim Ducks vände till ledning med 2–1.

Buffalo kvitterade till 2–2 genom Josh Doan.

Redan efter 2.35 i andra perioden tog Anaheim Ducks ledningen genom Beckett Sennecke med assist av Jackson Lacombe. Efter 15.40 i andra perioden slog Troy Terry till framspelad av Tim Washe och Olen Zellweger och gjorde 4–2.

Buffalo gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 4–2 till ledning med 4–5.

Anaheim Ducks kvitterade till 5–5 genom Mikael Granlund i tredje perioden.

I förlängningen tog det 1.29 innan Anaheim Ducks också avgjorde till 6–5. Matchvinnare för hemmalaget blev Troy Terry.

När lagen senast möttes vann Buffalo med 5–3.

I nästa omgång har Anaheim Ducks Vancouver borta i Rogers Arena, onsdag 25 mars 03.00. Buffalo spelar hemma mot Boston torsdag 26 mars 00.30.

Anaheim Ducks–Buffalo 6–5 (2–2, 2–0, 1–3, 1–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (3.36) Alex Tuch (Owen Power, Peyton Krebs), 1–1 (9.27) Chris Kreider (Leo Carlsson), 2–1 (12.23) Jackson Lacombe (Mason McTavish, Beckett Sennecke), 2–2 (17.14) Josh Doan (Noah Östlund, Bowen Byram).

Andra perioden: 3–2 (22.35) Beckett Sennecke (Jackson Lacombe), 4–2 (35.40) Troy Terry (Tim Washe, Olen Zellweger).

Tredje perioden: 4–3 (44.40) Jack Quinn (Rasmus Dahlin, Zach Benson), 4–4 (50.05) Owen Power (Ryan McLeod), 4–5 (51.37) Zach Benson (Rasmus Dahlin, Beck Malenstyn), 5–5 (58.16) Mikael Granlund (Chris Kreider, Leo Carlsson).

Förlängning: 6–5 (61.29) Troy Terry.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 3-1-1

Buffalo: 4-1-0

Nästa match:

Anaheim Ducks: Vancouver Canucks, borta, 25 mars 03.00

Buffalo: Boston Bruins, hemma, 26 mars 00.30