Lucas Raymond har blivit en spelare som alltid ställer upp för Tre Kronor.

Under Sam Hallams tid som förbundskapten har stjärnan varit med och spelat i varenda mästerskap.

– Varje gång man får chansen att representera Sverige är det en enorm ära, säger Raymond.

– Jag är otroligt glad att han är beredd att göra den här resan tillsammans med oss igen, säger Hallam.

Lucas Raymond ska återigen spela ett mästerskap under Sam Hallams regi. Foto: Bildbyrån (Montage)

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

VM 2023. VM 2024. Four Nations 2025. VM 2025. OS 2026. Och nu även VM 2026.

Lucas Raymond har varit med alla gånger.

Den 24-årige storstjärnan har utmärkt sig som en spelare som alltid ställer upp för det svenska ishockeylandslaget. Inte nog med det utan göteborgaren är också alltid en spelare som kliver fram och leder vägen när han drar på sig Tre Kronor-tröjan. I de fem tidigare turneringarna med Sverige har Raymond sammanlagt gjort 37 poäng på 33 matcher. Han kommer nyligen också från ett OS där han var bäst i Tre Kronor med hela nio poäng på fem matcher.

Därför tackade Lucas Raymond ja till VM

Trots en lång säsong med Detroit Red Wings och ett tajt spelschema i NHL på grund av OS valde Raymond att tacka ja till VM-spel även den här gången. Efter att Detroit Red Wings kroknat under slutet av säsongen och missat slutspel, trots ett fördelaktigt läge i tabellen under vintern, är Raymond nu tillbaka i Tre Kronor. Han anslöt till landslaget redan under helgen och spelade också i matchen mot Schweiz i Beijer Hockey Games innan han stod över den avslutande matchen mot Finland.

Du ställer alltid upp för Tre Kronor verkar det som, hur gick tankarna innan du tackade ja till VM i år igen?

– Jag vet inte, alltså jag tror att varje gång man får chansen att vara med i ett landslag och representera Sverige så är det en enorm ära. Det är ingenting som man ska ta för givet. Jag spelar hellre Hockey-VM och får representera Sverige i en så pass stor turnering än att sitta hemma och träna. Det ska bli riktigt kul och jag ser verkligen fram emot det. Det är många roliga killar här i laget också, svarar Lucas Raymond.

Blev du lite extra sugen också med tanke på att det blev ett trist slut på säsongen i Detroit?

– Självklart, det är därför man spelar hockey. Man vill ju spela i de här meningsfulla matcherna, spela slutspel och spela för att vinna någonting. Tyvärr har jag inte varit i den positionen med Detroit och det är någonting som man är sugen på, att få spela i sådana matcher.

Trots att det är OS-år och det har varit en lång säsong ville Lucas Raymond ändå spela VM. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Har spelat alla mästerskap under Sam Hallam

Förbundskapten Sam Hallam är också full av beundran för stjärnforwarden som visade prov på sin spelskicklighet direkt efter att han anslöt till Tre Kronors lag.

– Han var på spelhumör direkt när han kom hit, det är ju tydligt. Han kommer att bli en jätteviktig spelare för vårt lag, både för den han är som person och det han gör på isen. Det är väl också en bidragande orsak att han kommer in och tänder ytterligare en gnista i laget, säger Hallam.

Lucas Raymond och Sam Hallam känner också varandra väl vid det här laget. Under Hallams tid som förbundskapten har Raymond nämligen varit med i alla mästerskap.

Ni måste ha byggt upp en bra relation där ni verkligen kan varandra nu?

– Ja, jag vet inte. Vi vet i alla fall vad vi båda vill väldigt mycket. Det är en sak och det är att vinna den sista matchen. Det är det som driver både han och mig. Jag är otroligt glad att han är beredd att göra den här resan tillsammans med oss igen, svarar Sam Hallam.

Lucas Raymond och Sam Hallam har hållit ihop genom åren. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Lucas Raymond om Tre Kronor: ”Självklart för mig”

Lucas Raymond instämmer också och menar att han har en positiv relation med Sam Hallam. Enligt honom är det nu en speciell känsla att återigen få spela med landslaget.

– Absolut, så blir det när man har spenderat mycket tid med varandra. Det är också en stor del av beslutet för mig, hur roligt som man har när man kommer hit till landslaget. Det är inte bara det hockeymässiga utan allting runt omkring också. Det var självklart för mig och som jag sade, jag ser enormt mycket fram emot det här. Det ska bli kul att dra igång, avslutar Raymond.

