Två nya poäng av Carlsson

Anaheim Ducks vann med 6–5 efter straffar

Anaheim Ducks sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Alex Killorn avgjorde för Anaheim Ducks

Det var jämnt hela vägen när Anaheim Ducks mötte Montreal hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 6–5 (2–2, 1–0, 2–3, 0–0, 1–0). Alex Killorn blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Anaheim Ducks sjunde på de senaste åtta matcherna.

St Louis nästa för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks tog ledningen i början av första perioden genom Cutter Gauthier.

Nick Suzuki och Lane Hutson låg sen bakom vändningen till 1–2 för Montreal.

Anaheim Ducks kvitterade till 2–2 genom Radko Gudas.

Anaheim Ducks gjorde också 3–2 efter 12.15 i andra perioden när Jackson Lacombe fick träff framspelad av Cutter Gauthier och Chris Kreider.

Efter 35 sekunder i tredje perioden gjorde Anaheim Ducks 4–2 genom Leo Carlsson.

Montreal gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 4–2 till ledning med 4–5 inom bara 4.23.

Anaheim Ducks kvitterade till 5–5 genom Chris Kreider i tredje perioden.

I straffläggningen var det Anaheim Ducks som avgjorde till 6–5. Den avgörande straffen stod Alex Killorn för.

Anaheim Ducks Chris Kreider stod för ett mål och tre assists. Lane Hutson gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Cole Caufield gjorde två mål och en assist för Montreal.

Lagen möts igen 16 mars i Bell Centre.

Måndag 9 mars 02.00 spelar Anaheim Ducks hemma mot St Louis. Montreal möter Los Angeles borta i Crypto.com Arena söndag 8 mars 01.00.

Anaheim Ducks–Montreal 6–5 (2–2, 1–0, 2–3, 0–0, 1–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 1–0 (0.39) Cutter Gauthier (Leo Carlsson, Chris Kreider), 1–1 (1.01) Nick Suzuki (Cole Caufield, Juraj Slafkovsky), 1–2 (3.33) Lane Hutson (Juraj Slafkovsky, Nick Suzuki), 2–2 (11.56) Radko Gudas (Frank Vatrano, Ryan Poehling).

Andra perioden: 3–2 (32.15) Jackson Lacombe (Cutter Gauthier, Chris Kreider).

Tredje perioden: 4–2 (40.35) Leo Carlsson (Chris Kreider, Jacob Trouba), 4–3 (48.41) Cole Caufield (Noah Dobson, Lane Hutson), 4–4 (51.47) Alexandre Carrier (Jake Evans, Zachary Bolduc), 4–5 (53.04) Cole Caufield (Noah Dobson, Lane Hutson), 5–5 (59.18) Chris Kreider (Jacob Trouba, Jackson Lacombe).

Straffar: 6–5 (65.00) Alex Killorn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 4-0-1

Montreal: 2-2-1

Nästa match:

Anaheim Ducks: St Louis Blues, hemma, 9 mars 02.00

Montreal: Los Angeles Kings, borta, 8 mars 01.00