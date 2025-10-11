Ägarens kritik mot Erik Karlsson: ”Inte den mest lagvänliga”

Erik Karlsson gjorde fem raka säsonger i San José Sharks och var även assisterande kapten under några av åren. Klubbens ägare Hasso Plattner var däremot inte helt nöjd med svenskens tid i klubben.

Erik Karlsson gjorde fem säsonger i San José Sharks.

Foto: Sergei Belski-USA TODAY Sports.

I San José Sharks nådde Erik Karlsson drömgränsen 100 poäng när han under sin sista säsong i klubben levererade 101 poäng på 82 matcher. Förutom den första säsongen i klubben skördade däremot laget inga större framgångar. Det blev istället fyra raka säsonger utan slutspel för svensken, som dessutom var assisterande kapten under de fyra åren.

Efter säsongen 22/23 trejdades backstjärnan till Pittsburgh Penguins, där han än i dag spelar.

När Sharks ägare Hasso Plattner mötte media och fick frågor om svensken var han inte enbart positiv.

– Du vet om hans styrkor och du vet om hans svagheter. Han var inte den, hur jag ska formulera det, den mest lagvänliga spelaren.

Erik Karlsson är en av Sveriges mest framgångsrika spelare i modern tid och har vunnit tre Norris Trophy, som går till ligans bästa back. Han väntas även vara en ledande spelare i Tre Kronors OS-trupp i februari. Hittills har det inte blivit någon poäng på de två matcherna som Pittsburgh har spelat.

Source: Erik Karlsson @ Elite Prospects