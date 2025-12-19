Los Angeles Kings besegrade Tampa Bay Lightning med 2-1 på bortplan. Det efter att Adrian Kempe gjort två mål och Anton Forsberg storspelat för LA.

Adrian Kempe gjorde två mål i natt.

Foto: AP Photo/Chris O’Meara.

Adrian Kempe börjar så sakteliga varva igång den här säsongen. Stjärnan har skrivit på ett stort kontrakt och varit bra den här säsongen. Men känslan är att det finns en växel till, som han nu börjar hitta så smått. I nattens match mot Tampa Bay tog han på sig hjälterollen.

Oliver Björkstrand gjorde 1-0 för hemmalaget i den första perioden. Sedan tog svensken över showen i den andra.

Fem minuter in kom Kempe in i offensiv zon och knäppte iväg ett hårt handledsskott som letade sig förbi Andrej Vasiljevskij. Ett par minuter senare vann forwarden pucken i egen zon, stack iväg och kom i ett friläge. Med den höga farten rundade han målvakten och la in en backhand i en tom bur. Det var hans tolfte och trettonde mål för säsongen.

Adrian Kempe och Anton Forsberg hjältar

Bakåt var det sedan Anton Forsberg som klev fram. Den svenska målvakten räddade 31 skott och gjorde så att 2-1-ledningen höll sig hela vägen in i slutsignalen.

— Jag kände mig bra och jag tycker att vi spelade riktigt bra. Det känns som att laget hade en bra energi och det var en tuff seger från start. Vi krigade hårt och vi kom ut med två poäng, vilket är stort för vår grupp, säger Forsberg till NHL.com.

LA Kings nästa match är hemma mot Columbus Blue Jackets natten till tisdag.