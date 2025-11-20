Winnipeg Jets förlänger kontraktet med lagkaptenen Adam Lowry. 32-åringens nya avtal sträcker sig över de fem kommande säsongerna och är värt 25 miljoner dollar – 240 miljoner svenska kronor.

Adam Lowry förlänger sitt kontrakt med Winnipeg Jets till 2031. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Winnipeg Jets har säkrat sin lagkapten i ytterligare fem år.

På onsdagen meddelade Jets att de har skrivit ett femårigt kontrakt med forwarden Adam Lowry värt 25 miljoner dollar. Från och med nästa säsong kommer kontraktet att ge honom fem miljoner dollar per år fram till och med säsongen 2030/31.

Lowry, som har varit lagkapten sedan säsongen 2023/24, har gjort ett mål och två målgivande passningar för tre poäng på sju matcher med Jets den här säsongen. Han debuterade inte i grundserien förrän den 4 november efter en höftoperation i maj, som genomfördes efter Winnipegs uttåg i den andra slutspelsrundan mot Dallas Stars.

Under säsongen 2024/25 stod Lowry för 16 mål och 34 poäng på 73 matcher. Nu i sin tolfte säsong, samtliga med Jets, har Lowry 122 mål och 154 målgivande passningar för 276 poäng på 782 matcher i grundserien. Han har slutat topp tio i omröstningen till Selke Trophy, som NHL:s bästa defensiva forward, de två senaste säsongerna.

Adam Lowry har varit Winnipeg Jets trogen

Han stod för karriärens högsta notering i mål med 15 stycken under säsongen 2016/17, och har som mest gjort 36 poäng under säsongen 2022/23.

Han har också spelat 62 matcher i Stanley Cup-slutspelet i karriären, där han har gjort 15 mål och adderat nio målgivande passningar för totalt 24 poäng. Lowry gjorde övertidsmålet som avgjorde matchserien mot St. Louis Blues i den sjunde matchen av deras slutspelsmöte i den första omgången förra våren.

Lowry, som är född i St. Louis, valdes i den tredje rundan av NHL-draften 2011, som en del av Jets allra första draftkull. Han tillbringade fyra säsonger med Swift Current Broncos i Western Hockey League, och under sin sista säsong gjorde han 45 mål och 43 målgivande passningar för 88 poäng samt 102 utvisningsminuter på 72 matcher.

Jets har vunnit tolv av 19 matcher och har spelat in 24 poäng under årets grundserie, vilket ger dem en fjärdeplats i Central Division.

