Mardrömsbesked för New York Rangers.

Backstjärnan Adam Fox blir borta länge efter sin skada och väntas inte kunna spela igen förrän nästa år.

Adam Fox kommer inte att spela något mer under 2025. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Efter att chockartat ha missat slutspel förra säsongen har New York Rangers återigen haft det kämpigt under hösten i NHL. Efter 27 spelade matcher ligger de återigen nedanför slutspelsstrecket med 28 insamlade poäng.

Nu drabbas också Rangers av ett tufft besked i jakten på att ta sig upp på en slutspelsplats igen. Backstjärnan Adam Fox klev av med en skada i lördagens 4-1-förlust mot Tampa Bay Lightning efter att ha fått en hård tackling av Tampa Bays Brandon Hagel. Under måndagen kom beskedet att klubben placerar Fox på ”LTIR”, långtidsskadelistan, och kommer att missa minst tio matcher för Rangers.

Enligt The Athletic rör det sig om en axelskada och Adam Fox väntas vara borta resten av året. I nuläget finns det ingen tidsram för när Fox kan vara tillbaka. Enligt rapporterna från Nordamerika ska OS i februari däremot inte vara i fara för den amerikanske stjärnan. För Rangers är det däremot ett tufft slag att tappa sin bästa spelare som missar minst en månads spel.

– ”Foxy” är såklart inte en spelare som går att ersätta rakt av. Jag är säker på att jag bara säger det uppenbara när jag säger det, men vi kommer att sätta ihop en plan baserat på vilka som är tillgängliga och försöka spela så bra vi kan utan honom, säger Rangers-coachen Mike Sullivan.

Looked like Adam Fox’s left arm gets crunched by Hagel.



He’s still in the #NYR locker room. pic.twitter.com/jvaQLfA69S — Jonny Lazarus (@JLazzy23) November 29, 2025

Adam Fox vann Norris Trophy 2021

Adam Fox har varit en av NHL:s bästa backar de senaste åren. Redan under sin andra säsong i NHL utsågs Fox till ligans bästa back och tog hem Norris Trophy efter att ha gjort 47 poäng på 55 matcher under den corona-förkortade säsongen. Mellan 2021 och 2024 hade han sedan tre säsonger i rad med 70+ poäng och Fox var finalist till Norris Trophy även 2023, utan att vinna.

Hittills den här säsongen har Adam Fox varit New York Rangers bästa poängplockare med 26 poäng på 27 matcher.

